Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас анонсувала наймасштабніший список санкцій проти Росії з початку повномасштабної війни.

Про це Кая Каллас заявила в інтерв’ю німецькому виданню Die Welt.

ЄС готує масштабне розширення санкцій проти Росії

За словами Каллас, санкції, які Євросоюз уже запровадив проти Росії, завдали значних втрат російській економіці та можливостям фінансувати війну проти України.

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Вона заявила, що обмеження ЄС уже позбавили російську військову машину понад €1 трлн. Восени Брюссель планує значно розширити санкційні списки.

– На осінь я висуваю наймасштабніший список санкцій з початку війни, – заявила Каллас.

За її словами, після запровадження нових заходів загальна кількість російських фізичних та юридичних осіб, які перебувають під санкціями ЄС, збільшиться приблизно на третину.

Водночас Каллас поки не розкрила, кого саме планують включити до нового списку та коли конкретно можуть бути запроваджені обмеження.

Глава дипломатії ЄС наголосила, що санкційний тиск на Росію має посилюватися доти, доки Москва не припинить війну проти України.

Нагадаємо, що 7 серпня Європейський Союз затвердив нові санкції проти представників російського військово-промислового комплексу.

До оновлених санкційних списків тоді внесли п’ятьох осіб, причетних до російського ВПК.

Джерело : Reuters

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