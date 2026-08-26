На кордоні Непалу та Тибету сталася масштабна стихійна катастрофа. Раптові повені та зсуви ґрунту призвели до загибелі щонайменше 31 людини. Майже 400 осіб наразі вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляють BBC та Reuters.

Руйнівна повінь накрила кордон Непалу та Тибету

Раптова стихія зруйнувала цілі села, знищила інфраструктуру та перекрила ключові автошляхи.

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За інформацією міністра закордонних справ Непалу Шишира Ханала, руйнівний процес спровокував землетрус. Він викликав сходження потужної снігової лавини у річку Бхоте-Коші.

Пошуково-рятувальні операції тривають по обидва боки кордону за участю непальської армії, Червоного Хреста та скаутів. Наразі вдалося врятувати 88 осіб, однак уряд прогнозує, що може бути багато постраждалих.

Серед зниклих безвісти – 26 поліцейських, дев’ять працівників озброєної поліції, 44 військовослужбовці, а також близько 115 жителів села Майлунг, яких досі намагаються евакуювати.

Рада з туризму Непалу повідомила про пошук 291 іноземного туриста та 93 місцевих громадян (зокрема, гідів). У зоні лиха перебували мандрівники з Великої Британії (12 осіб), США, Малайзії, ПАР та Індії.

У постраждалому регіоні Расува та прилеглих районах повністю відсутнє електропостачання, мобільний зв’язок і транспортне сполучення. Головну автомагістраль до Катманду заблоковано.

Також пошкоджень зазнала гідроелектростанція Трішулі. Рятувальні гелікоптери не можуть дістатися окремих зон через сильний вітер.

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