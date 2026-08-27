Масштабна раптова повінь та селі в Непалі та китайському Тибеті спричинили катастрофічні руйнування. Серед зниклих безвісти — понад 1500 людей, зокрема понад 700 іноземних туристів із понад 20 країн. У списку зниклих є 55 громадян України.

Про це повідомляють Reuters та МЗС України.

Повінь у Непалі

Стихійне лихо сталося у середу, 26 серпня, в районі кордону Непалу та китайського Тибету. Потужний потік води, бруду й каміння накрив населені пункти та туристичний маршрут, що сполучає Катманду з Лхасою.

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Внаслідок повені знищено або серйозно пошкоджено дороги, будинки та об’єкти енергетичної інфраструктури. Особливо постраждали райони, через які проходив маршрут туристів і паломників до священної для індуїстів і буддистів гори Кайлаш та озера Мансаровар.

У китайському районі Гіронг потужний потік води накрив прикордонний перехід. На відео, опублікованих у соцмережах, видно, як вода буквально змітає людей та споруди.

A massive flash flood hit the 🇳🇵Nepal-Tibet border, damaging roads and bridges. 🚨 – Tragically, 8 people died, while 384 travelers including 105 Indian tourists—are missing. Intense rescue operations are underway. pic.twitter.com/HTMKbdpKYi — Info Room (@InfoR00M) August 26, 2026

За даними китайської державної телекомпанії CCTV, у Гіронгу зниклими безвісти вважаються 558 людей, серед них 260 іноземних громадян. Китайська влада наразі повідомляє про трьох загиблих.

Зниклі безвісти у Непалі

У Непалі, за даними місцевої влади, зниклими безвісти є 826 людей, серед них майже 500 іноземців із понад 20 країн світу. Водночас МЗС України повідомляє про понад 1100 зниклих у зоні масштабних повеней та зсувів загалом.

Кількість загиблих у зоні стихійного лиха становить щонайменше 165 людей. Непальська поліція попереджає, що ця цифра може зрости після завершення пошукових робіт.

За даними Міністерства закордонних справ, серед українців, з якими наразі не вдається встановити зв’язок, — дві туристичні групи — 47 та 7 людей, а також одна громадянка України, яка подорожувала у складі іншої іноземної туристичної групи.

Українські дипломати вже передали пошуковим групам та органам влади повну інформацію про громадян України, з якими не вдається встановити зв’язок. Посольства України в Індії та Китаї перебувають на постійному зв’язку із місцевими органами.

Безпосередньо до зони стихійного лиха вирушила група співробітників посольства України в Індії. Також до роботи залучений консул України в Непалі.

За наявними даними, зниклими безвісти вважаються:

177 громадян Індії,

63 громадяни США,

34 громадяни Австралії,

33 громадяни Великої Британії,

25 громадян Канади,

55 громадян Малайзії.

Серед зниклих є також туристи з інших країн. Частина людей подорожувала до Тибету у складі паломницьких груп.

Рятувальна операція триває

До пошуково-рятувальних робіт у Непалі залучили понад 5 тис. військових і поліцейських. 27 серпня рятувальникам вдалося евакуювати 125 людей, серед яких 20 іноземців.

До ізольованих районів вертольотами доставляють їжу, намети та інші предмети першої необхідності. Частину гуманітарної допомоги надала Індія.

Що відомо про причину повені

Спочатку влада Непалу припускала, що стихію міг спричинити землетрус. Однак Геологічна служба США уточнила, що зафіксований сейсмічний сигнал був пов’язаний з обвалом льодовикових порід та льоду. Це і спричинило потужний селевий потік.

Подібне вже траплялося в регіоні. У липні 2025 року стрімке спорожнення льодовикового озера Пурепа в Тибеті спричинило смертоносну повінь у Непалі.

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