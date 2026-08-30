Директор ЦРУ Джон Реткліфф під час таємного візиту до Москви запропонував провести тристоронню зустріч президента США Дональда Трампа, президента України Володимира Зеленського та російського лідера Володимира Путіна для обговорення завершення війни.

Про це повідомляє Axios із посиланням на два поінформовані джерела.

Реткліфф запропонував зустріч Трампа, Зеленського і Путіна

За інформацією Axios, це був перший випадок, коли Реткліфф особисто долучився до дипломатичних зусиль щодо досягнення домовленостей між Україною та Росією.

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Однією з цілей його поїздки було з’ясувати, чи можуть керівники російських спецслужб вплинути на Путіна та переконати його повернутися до переговорів з Україною за посередництва США.

Під час візиту до Москви Реткліфф зустрівся з директором Служби зовнішньої розвідки РФ Сергієм Наришкіним та директором ФСБ Олександром Бортніковим.

За словами джерел видання, директор ЦРУ порушував питання відновлення мирних переговорів, а також запропонував провести тристоронній саміт за участю Трампа, Зеленського і Путіна.

У п’ятницю американські посадовці поінформували Зеленського про переговори Реткліффа у Москві та його пропозицію щодо тристоронньої зустрічі.

Axios зазначає, що адміністрація Трампа вже висувала таку ідею раніше. Зеленський її підтримував, однак Путін відмовлявся від проведення тристоронньої зустрічі.

У США сподіваються на відновлення переговорів

За даними джерел Axios, після зустрічей у Москві Реткліфф дійшов висновку, що Бортніков може відіграти конструктивну роль у спробах відновити дипломатичний процес.

Водночас українська сторона скептично оцінює наміри Путіна. Українські посадовці заявляють про розвідувальні дані, які можуть свідчити про підготовку Росією подальшої ескалації війни.

Переговори України та Росії за посередництва адміністрації Трампа були призупинені в середині лютого. Протягом останніх місяців представники Білого дому Стів Віткофф та Джаред Кушнер окремо контактували з українською та російською сторонами, однак суттєвого прогресу досягти не вдалося.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов раніше заявляв, що переговори з Росією за посередництва США можуть відновитися у вересні.

Нагадаємо, що 25 серпня стало відомо про таємний візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви, де він провів зустрічі з російськими посадовцями.

Президент США Дональд Трамп згодом підтвердив поїздку Реткліффа та назвав її “напіврутинною”. За його словами, Сполучені Штати зацікавлені у завершенні війни Росії проти України.

Раніше WSJ припускало, що директор ЦРУ міг прибути до Москви, щоб передати Володимиру Путіну попередження на тлі розвідувальних даних про можливу підготовку Росією мобілізації та перевірку рішучості НАТО. Трамп цю версію заперечив.

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