Президент Володимир Зеленський відреагував на атаку на аеродром у Лейпцигу.

Зеленський та Мерц обговорили атаку на аеродром у Лейпцигу

Як повідомив глава нашої держави у Telegram, Україна готова допомагати Німеччині експертизою, досвідом та іншим після того, що сталося на аеродромі в Лейпцигу.

– Обговорили з Фрідріхом Мерцом російську атаку по аеродрому в Лейпцигу. Це чергова російська ескалація, і важливо, що Німеччина відреагувала. Фрідріх поінформував про вжиті заходи. Зі свого боку запевнив його, що Україна готова допомагати експертизою, досвідом чи в інших площинах, де це потрібно Німеччині, – заявив президент.

Він проінформував, що зараз команди вже фіналізують текст Drone Deal, і це, серед іншого, точно додасть можливостей для захисту і Німеччині, й Україні.

Зараз дивляться

Зеленський та Мерц обговорили зміст угоди й терміни її підписання.

– Домовилися про особисту зустріч. Також подякував Фрідріху за надійну німецьку підтримку й лідерство в захисті життів українців та українок – будуть цього місяця нові пакети ППО з Німеччини, – зауважив глава нашої держави.

Нагадаємо, увечері 4 серпня на території аеропорту Лейпцига виявили безпілотник із вибухівкою. Поряд розташовувалися кілька українських вантажних літаків. Аеропорт є важливим для логістики та постачання військової допомоги Україні.

На борту українського Ан-124, поруч із яким у Лейпцигу виявили дрон із вибухівкою, були завантажені боєприпаси.

25 серпня стало відомо, що слідчі знайшли третій дрон із вибухівкою біля аеропорту Лейпцига, що свідчить про планування масштабнішої атаки на український літак, ніж вважалося раніше.

Фото: Володимир Зеленський

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.