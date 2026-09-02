Угорщина заявила про готовність підтримати Німеччину у протидії гібридним загрозам з боку Росії після того, як Берлін звинуватив Москву у причетності до спроби атаки з використанням дронів із вибухівкою в аеропорту Лейпцига.

Про це заявила міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан у соцмережі X.

Угорщина готова допомогти Німеччині протидіяти загрозам РФ

За словами Орбан, Угорщина глибоко стурбована зростанням кількості та інтенсивності російської гібридної діяльності на території Європи.

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Вона зазначила, що останні інциденти в Німеччині демонструють дедалі небезпечнішу модель поведінки, яка становить загрозу для європейської безпеки.

— Угорщина повністю солідарна з Німеччиною та готова підтримати нашого партнера у протидії гібридним загрозам, — заявила очільниця угорського МЗС.

Орбан також наголосила на необхідності посилення стійкості, єдності та колективної готовності Європейського Союзу й НАТО до подібних загроз.

Заява Будапешта пролунала після того, як Німеччина публічно поклала на Росію відповідальність за спробу атаки в аеропорту Лейпцига 4 серпня.

Нагадаємо, що 1 вересня німецький уряд заявив, що органи безпеки Німеччини спільно з європейськими партнерами дійшли висновку про причетність Росії до спроби атаки в аеропорту Лейпцига.

Увечері 4 серпня на території аеропорту виявили безпілотник із вибухівкою. Неподалік перебували українські вантажні літаки, а на борту одного з Ан-124 були завантажені боєприпаси.

25 серпня слідчі виявили біля аеропорту вже третій дрон із вибухівкою, що, за даними німецької сторони, могло свідчити про підготовку масштабнішої атаки на український літак.

Після встановлення ймовірної причетності РФ Берлін оголосив низку заходів у відповідь. Зокрема, Німеччина вирішила закрити російське генеральне консульство у Бонні, викликати посла РФ до МЗС, посилити контроль за в’їздом громадян Росії та тиск на російський тіньовий флот.

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