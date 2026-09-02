Наступного тижня Євросоюз запустить нову робочу групу високого рівня з питань оборони. До неї увійдуть політичні та військові представники країн ЄС, а також України та Великої Британії.

Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас за підсумками неформальної зустрічі міністрів оборони Євросоюзу в Ірландії.

Україна увійде до нової оборонної групи ЄС

За словами Каї Каллас, нову групу високого рівня з питань оборони створять уже наступного тижня.

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До її складу запросять високопоставлених політичних і військових представників кількох країн Євросоюзу, України та Великої Британії.

Головним завданням групи стане пошук нових рішень, які допоможуть Європі швидше усунути прогалини у своїх оборонних спроможностях.

Каллас зазначила, що європейські країни зараз інвестують в оборону більше, ніж будь-коли, однак саме збільшення видатків ще не гарантує необхідного результату.

– Ми не були достатньо швидкими, щоб заповнити виявлені нами прогалини в конвенційній силі Європи у межах НАТО, – заявила вона.

За словами високої представниці ЄС, до роботи хочуть залучити провідних фахівців у сфері безпеки та оборони, щоб вони запропонували нестандартні рішення та допомогли Європі швидше посилити обороноздатність на тлі зростання безпекових загроз.

За результатами роботи група має підготувати звіт із конкретними рекомендаціями щодо посилення оборони Європи.

Хто представлятиме Україну в оборонній групі ЄС

Імена представників України поки не розголошують. За словами Каллас, склад групи оголосять під час церемонії її запуску наступного тижня.

Вона також зазначила, що ініціатива викликала значний інтерес, а пропозиції щодо підвищення обороноздатності Європи надходять, зокрема, від приватного сектору.

Раніше Каллас заявляла, що ЄС шукає ракети-перехоплювачі для ППО України навіть поза межами блоку.

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