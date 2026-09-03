Норвегія заарештувала російське судно Професор Молчанов на вимогу Нафтогазу в межах кампанії зі стягнення з Росії компенсації за активи, захоплені після окупації Криму.

Про арешт повідомили Нафтогаз та адміністрація Шпіцбергену.

Норвегія арештувала російське судно на вимогу Нафтогазу

Судно Професор Молчанов заарештували 2 вересня у порту Баренцбурга на Шпіцбергені.

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Підставою стало рішення окружного суду Норд-Тромс і Сеня, який дозволив Нафтогазу домагатися арешту російського активу.

Згідно з рішенням, Професор Молчанов не може залишити місце стоянки. Судно має перебувати біля причалу в Баренцбурзі, доки губернатор Шпіцбергену або суд не ухвалять іншого рішення.

Губернатор Ларс Фаузе заявив, що норвезька сторона також допомагатиме екіпажу та пасажирам судна повернутися до Росії.

До чого тут компенсація Нафтогазу за Крим

Арешт Професора Молчанова є частиною боротьби Нафтогазу за компенсацію за активи компанії, які Росія захопила після окупації Криму у 2014 році.

У квітні 2023 року арбітражний суд у Гаазі зобов’язав Росію виплатити Нафтогазу $4,22 млрд, а також відсотки та судові витрати.

Москва рішення не виконала. Після цього Нафтогаз розпочав процедури примусового виконання арбітражного рішення у країнах, де розташовані російські активи.

– Росія не може уникнути відповідальності, просто відмовляючись виконувати міжнародне арбітражне рішення. Ми продовжимо розшукувати російські активи по всьому світу, доки присуджена Нафтогазу та іншим компаніям групи компенсація не буде сплачена, – заявив виконувач обов’язків голови правління Нафтогазу Сергій Федоренко.

Норвегія стала не першою країною, де Нафтогаз домагається стягнення російського майна. У 2024 році Фінляндія почала арештовувати державні активи РФ для забезпечення виплати компенсації українській компанії.

Що відомо про судно Професор Молчанов

Професор Молчанов є російським науково-дослідним судном. Його також використовували для експедиційних рейсів до архіпелагу Шпіцберген.

Судно пов’язане з Інститутом океанології імені Ширшова, проти якого запроваджені санкції США та України. Протягом останніх років Професор Молчанов також проводив дослідження морського дна поблизу Шпіцбергену.

Професорка російської історії Університету Тромсе Карі Ага Миклебост стверджує, що судно могло використовуватися Росією не лише для наукових та комерційних цілей, а й у межах гібридної діяльності.

За її словами, Професор Молчанов, зокрема, використовували для поїздок російських делегацій та проведення демонстративних проросійських заходів на Шпіцбергені.

Водночас саме ці твердження не є підставою для нинішнього арешту судна. Рішення норвезького суду пов’язане з виконанням арбітражного рішення щодо компенсації Нафтогазу.

Реакція Москви на арешт Професора Молчанова

Речниця МЗС РФ Марія Захарова поставила під сумнів законність рішення Норвегії та назвала дії західних країн “піратством”.

Вона також заявила, що російська влада не залишить без підтримки громадян РФ, які перебувають на судні.

У Норвегії наголосили, що діють у межах виконання рішення суду. Російська сторона може оскаржити арешт Професора Молчанова в окружному суді Норд-Тромс і Сеня.

Нагадаємо, у травні суд у Казахстані дозволив стягнення $1,4 млрд з Газпрому на користь Нафтогазу.

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