У Росії тяжко поранили генерал-майора Миколу Варпаховича, який командує 22-ю важкою бомбардувальною авіаційною дивізією ВКС РФ. СБУ підозрює його у причетності до ракетного удару по дитячій лікарні Охматдит у Києві.

Про замах на Варпаховича пишуть російські Telegram-канали.

Замах на генерала Варпаховича: що відомо

За попередніми даними, напад стався близько 07:00 3 вересня у селищі Пробудження неподалік Енгельса Саратовської області РФ.

Зараз дивляться

Як повідомляє російський Telegram-канал Mash, невідомий у шоломі під’їхав на мотоциклі до приватного будинку та відкрив вогонь по Варпаховичу.

За даними Telegram-каналу Досье Шпиона, генерал отримав щонайменше два вогнепальні поранення. Одна куля влучила йому в тулуб, інша – в обличчя.

Поранення також дістав водій Варпаховича. За даними російських ресурсів, йому вдалося втекти та сховатися, а згодом повернутися і викликати швидку допомогу.

Варпаховича госпіталізували у тяжкому стані. Повідомляється, що лікарі витягли кулі та готують генерал-майора до транспортування літаком у Москву.

Варпахович та удар по Охматдиту: що відомо

Микола Варпахович командує 22-ю важкою бомбардувальною авіаційною дивізією дальньої авіації ВКС РФ. Саме її літаки Росія використовує для завдання ракетних ударів по Україні.

Наприкінці серпня Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора заочно повідомили Варпаховичу про підозру у причетності до ракетного удару по дитячій лікарні Охматдит у Києві.

Нагадаємо, що 8 липня 2024 року російські війська атакували Охмадит крилатою ракетою Х-101.

До складу 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії входять підрозділи, на озброєнні яких перебувають стратегічні бомбардувальники Ту-160 і Ту-95МС, а також дальні бомбардувальники Ту-22М3.

Зокрема, 121-й гвардійський важкий бомбардувальний авіаційний полк базується в Енгельсі та має на озброєнні Ту-160. До дивізії також входить 184-й важкий бомбардувальний авіаційний полк із Ту-95МС та 52-й гвардійський важкий бомбардувальний авіаційний полк із Ту-22М3.

Крім того, до складу з’єднання входить 40-й змішаний авіаційний полк, який має літаки Ан-26 та гелікоптери Ми-26 і Ми-8/17.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.