Посланці президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф і Джаред Кушнер прибули до Кремля, де розпочали переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Sky News.

Зустріч Віткоффа і Кушнера з Путіним

Про їхній приїзд повідомили російські державні ЗМІ. За даними агентства ТАСС, американських представників супроводжував Кирило Дмитрієв, який відповідає за економічне співробітництво.

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У Кремлі підтвердили початок зустрічі. Володимир Путін заявив, що під час переговорів сторонам доведеться вирішити складну ситуацію.

Зустріч Віткоффа та Кушнера з російським президентом відбувається на тлі дипломатичних зусиль адміністрації Трампа щодо врегулювання війни Росії проти України.

Подробиці переговорів наразі не відомі.

Востаннє американські представники відвідували Москву у січні 2026 року. Тоді вночі вони провели переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Розмова тривала близько чотирьох годин.

Нова поїздка відбувається на тлі суттєвих розбіжностей у вимогах щодо можливих умов завершення війни.

Путін вимагає від України територіальних поступок. У Києві це називають капітуляцією України.

Останній раунд переговорів між Україною та Росією за посередництва США відбувся у лютому. Після початку війни США та Ізраїлю проти Ірану переговорний процес фактично був поставлений на паузу.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що Стівен Віткофф і Джаред Кушнер 6 вересня відвідають Київ після поїздки до Москви.

Джерело : Sky News

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