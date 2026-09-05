Генеральна асамблея ООН підтримала резолюцію із закликом до ширшого застосовування карти світу за проєкцію Equal Earth замість традиційної проєкції Меркатора.

Про це повідомляє Associated Press.

ООН підтримала нову карту світу: що зміниться

Ініціатором резолюції стало Того, а підтримали її країни Африканського союзу. За документ проголосували 164 держави.

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Єдиною країною, яка виступила проти, стали США. Україна, Естонія, Грузія, Литва, Молдова та Сербія під час голосування утрималися.

Резолюція закликає уряди та різні установи поступово відмовлятися від традиційної проєкції Меркатора на користь проєкції Equal Earth.

Водночас рішення ООН не забороняє послуговування картою світу за проєкцією Меркатора і не робить використання Equal Earth обов’язковим. Ідеться лише про рекомендацію ширше застосовувати нову проєкцію.

Що відомо про проєкцію Меркатора і чому її хочуть замінити

Проєкція Меркатора використовується ще з XVI століття. Вона стала однією з найвідоміших картографічних проєкцій світу, однак має суттєвий недолік — чим ближче територія розташована до полюсів, тим сильніше спотворюється її масштаб.

Через це країни та континенти у високих широтах здаються значно більшими порівняно з територіями поблизу екватора.

Один із найпоказовіших прикладів — Африка та Гренландія. На карті світу за проєкцією Меркатора вони можуть здаватися близькими за розміром, хоча насправді площа Африки приблизно у 14 разів більша за площу Гренландії.

Проєкція Equal Earth натомість створена так, щоб зберігати правильне співвідношення площ. Тому Африка, Південна Америка та інші території на такій карті мають масштаб, значно ближчий до їхніх реальних розмірів.

Кампанію за ширше використання таких карт активно підтримували африканські держави та громадські організації. Вони наголошували, що проєкція Меркатора візуально применшує Африку та Південну Америку.

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