Сили оборони України уразили інфраструктуру аеродрому в Сочі. За попередньою інформацією, на стоянці військових гелікоптерів знищено Ка-52 і Мі-28, а також пошкоджено Мі-8.

Про це повідомили Dnipro Osint (Гарбуз) і OSINT-аналітики Кіберборошно.

Ураження Ка-52, Мі-28 та Мі-8 у Сочі

За даними аналітиків, ураження вертольотів відбулося під час атаки 4 вересня. Попередньо, знищені Ка-52 та Мі-28, а також пошкоджений Мі-8.

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У ніч проти 4 вересня федеральна територія Сіріус та місто Сочі у Краснодарському краї РФ зазнали атаки безпілотників.

Як повідомляють Astra та місцевий оперштаб, після серії вибухів у регіоні спалахнула пожежа.

Аналітики геолокували кадри очевидців і з’ясували, що осередок загоряння розташований у районі селища Сіріус біля річки Псоу, неподалік кордону з Абхазією.

За даними журналістів, саме в цій локації розгорнуто російський зенітний ракетний комплекс С-300 або С-400, а поблизу узбережжя раніше встановили велику радіолокаційну систему.

Це вже не перший подібний інцидент у цій зоні. Зокрема, у травні 2026 року дрони вже здійснювали спроби уразити об’єкти на території Сіріуса.

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