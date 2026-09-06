Після невдалої спроби атаки безпілотником із вибухівкою в аеропорту Лейпциг/Галле Німеччина планує посилити захист критичної інфраструктури та ключових транспортних вузлів від російських диверсій та гібридних атак.

Про це повідомляє Bild.

Німеччина посилить захист інфраструктури: що відомо

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт планує запровадити комплекс заходів, спрямованих на захист від безпілотників, диверсій на об’єктах критичної інфраструктури та кібератак.

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План також передбачає виявлення шпигунів і потенційних терористів.

– Гібридні атаки Росії з використанням дронів з вибухівкою на аеропорти, агенти в наших містах, кібератаки на наші мережі та саботаж нашої інфраструктури – це щоденна реальність. Ці атаки будуть посилюватися, але ми можемо дати відсіч і захиститися, – заявив Добріндт.

Німеччина має намір розширити мобільний підрозділ федеральної поліції, який займається боротьбою з безпілотниками.

Нові підрозділи зможуть оперативно перекидати до різних районів. Для цього вони матимуть гелікоптери та спеціальні автомобілі.

Підрозділи планують розмістити у дев’яти стратегічно важливих містах: Франкфурті-на-Майні, Мюнхені, Гамбурзі, Берліні, Штутгарті, Дюссельдорфі, Лейпцигу, Ганновері та Кельні.

Їхнім завданням буде захист повітряного простору над ключовими транспортними вузлами, аеропортами, вокзалами та урядовим кварталом у Берліні. Йдеться не тільки про виявлення і перехоплення дронів, а й про знешкодження безпілотників із вибухівкою.

Ще одна пропозиція передбачає розширення повноважень компаній, які управляють об’єктами критичної інфраструктури.

Водоканали, енергетичні компанії та підприємства оборонної промисловості можуть отримати законні повноваження не лише виявляти безпілотники, а й активно протидіяти їм.

Це має забезпечити швидшу реакцію на атаки проти об’єктів критичної інфраструктури без необхідності чекати прибуття державних сил.

План передбачає ширше застосування технологій штучного інтелекту, біометричного розпізнавання обличь і систем відеоспостереження, у тому числі на вокзалах.

ШІ повинен допомагати автоматично виявляти зброю та підозрілу поведінку, а також встановлювати особи людей, яких підозрюють у підготовці нападів чи шпигунській діяльності.

Окремим напрямом визначено захист від кібератак. План передбачає створення національного Cyberdome – розгалуженої мережі цифрових сенсорів, призначеної для виявлення та блокування спроб хакерських атак.

Нагадаємо, 1 вересня Німеччина прямо звинуватила Росію в гібридній атаці в аеропорту Лейпцига на початку серпня та оголосила про заходи у відповідь.

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