Папа Римський Лев XIV висловив сподівання на наближення миру для України на тлі візитів спецпредставників президента США Дональда Трампа до Москви та Києва.

Папа Римський Лев XIV про візити спецпредставників Трампа

У соцмережі X Папа Римський Лев XIV прокоментував візити Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Кремля та Києва.

– Моє серце єднається зі стражданнями народу України, який роками живе в муках і страху. Я знову звертаюся до Бога з закликом покласти край насильству, зупинити руйнування та відкрити серця для діалогу та миру! Сподіваюся, що зусилля, докладені останніми днями для відновлення переговорів, принесуть конкретні плоди та дадуть простір для дипломатії. Молімося разом до Господа, щоб злагода переважала в кожному конфлікті у світі.

Нагадаємо, що 6 вересня спецпредставники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер прибули до України після тригодинних переговорів із кремлівським диктатором Володимиром Путіним у Москві.

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Візит відбувся в межах нових зусиль Вашингтона щодо завершення війни, хоча Кремль і далі відмовляється від поступок.

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