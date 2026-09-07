Росія розмістила на території Білорусі підрозділи 101 ракетної бригади, озброєної ракетним комплексом середньої дальності Орєшнік.

Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Олег Іващенко.

Підрозділи бригади РФ у Білорусі, на озброєнні якої є Орєшнік

За оцінками воєнної розвідки, наразі ознак підготовки білоруської армії до прямого вступу в повномасштабну війну Росії проти України немає. Водночас рівень загрози з білоруського напрямку оцінюється як низький.

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Проте очільник ГУР відзначив інші фактори небезпеки. Серед них:

підтримка атак безпілотниками: Мінськ надав дозвіл на розміщення на своїй території ретрансляторів радіосигналів, які націлюють російські дрони-камікадзе типу Shahed на українську цивільну та критичну інфраструктуру;

розміщення ракетних сил: наявність підрозділів 101 ракетної бригади РФ з комплексом Орєшнік.

Як стверджує Іващенко, якщо Білорусь офіційно не надавала дозволу на розміщення цих засобів, то це свідчить про те, що Мінськ більше не контролює діяльність російських військових на території країни.

У вересні 2025 року стало відомо, що Білорусь розмістила на своїй території Орєшнік – російський балістичний комплекс.

У грудні 2025 року з’явилася інформація, що Росія розгортає ракети Орєшнік на території східної частини Білорусі, використовуючи для цього колишню військову авіабазу.

А вже наприкінці весни в Офісі президента повідомили, що компоненти Орєшніка, яким російські війська вдарили по території України 24 травня, виготовлені на заводі у Білорусі.

Джерело : Укрінформ

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