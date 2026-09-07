На виборах до ландтагу німецької землі Саксонія-Ангальт перемогла ультраправа Альтернатива для Німеччини (АдН).

Про це повідомляє Spiegel із посиланням на попередні результати земельної Виборчої комісії.

Вибори у Саксонії-Ангальт: скільки набрала АдН

Альтернатива для Німеччини стала першою на земельних виборах із результатом 43,8%. У 2021 році за партію проголосували приблизно 21% виборців.

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Попри різке зростання підтримки, абсолютної більшості АдН не отримала. За попереднім розподілом партія матиме 39 із 83 місць у ландтазі, тоді як для більшості необхідні 42 мандати.

Християнсько-демократичний союз, який досі був керівною силою в землі, отримав 17,2% голосів. СДПН набрала 9,3%, Зелені — 8,9%, Ліві — 8,6%.

Альянс Сари Вагенкнехт (BSW) подолав прохідний бар’єр із результатом 5,3%.

За попереднім розподілом мандатів, ХДС матиме 15 місць, СДПН і Зелені — по 8, Ліві — 8, а BSW — 5.

Сукупно АдН і BSW мають 44 мандати. Spiegel серед потенційних сценаріїв називає можливість формування уряду АдН за підтримки BSW.

Однак у партії Сари Вагенкнехт уже заявили, що не підтримають земельний уряд ані на чолі з місцевим лідером АдН Ульріхом Зігмундом, ані на чолі з лідером ХДС у землі Свеном Шульце.

Туск різко відреагував на перемогу АдН

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск одним із перших різко відреагував на результат німецьких ультраправих.

Він розкритикував польських політиків із Право і справедливість та Конфедерації, які позитивно оцінили успіх АдН.

— У Польщі лише ідіоти або зрадники можуть радіти тріумфу АдН у Німеччині. Їх трохи назбиралося в Конфедерації та PiS, — написав Туск.

У відповідь депутат Конфедерації Конрад Беркович заявив, що розуміє занепокоєння польського прем’єра, оскільки той, за його твердженням, отримує фінансування з Німеччини.

Різні оцінки пролунали й від представників Право і справедливість. Депутат Даріуш Матецький заявив, що не підтримуватиме жодної німецької політичної сили, доки Німеччина не виплатить Польщі репарації за Другу світову війну.

Колишній представник PiS Лукаш Шрайбер, який перейшов до нової партії Розвиток Плюс, натомість заявив, що не розуміє, як польські патріоти можуть радіти успіху німецьких ультраправих.

Орбан і Сальвіні привітали АдН

Віктор Орбан привітав Альтернативу для Німеччини та назвав результати голосування “великим вечором для Німеччини та Європи”.

— Пристібайте ремені, це лише початок, — заявив він.

Лідер італійської Ліги Маттео Сальвіні також позитивно оцінив результат АдН, назвавши його тріумфальною перемогою.

— Це резонансний успіх, що підкреслює високий запит на зміни, безпеку, робочі місця… Страхи, небезпеки? Ні, це називається демократія. Інакша Європа – можлива, — написав Сальвіні.

Маск назвав результат АдН хорошим

На перемогу партії відреагував і американський мільярдер Ілон Маск.

Під дописом співлідерки АдН Аліс Вайдель, яка привітала Ульріха Зігмунда з результатами виборів, Маск залишив коментар:

— Хороший результат.

Зігмунд подякував Маску за підтримку та заявив про готовність до співпраці, якщо АдН візьме на себе відповідальність за управління Саксонією-Ангальт.

— Якщо ми тут візьмемо на себе відповідальність, буду радий сильній та конструктивній співпраці. Німеччина тоді знов стане місцем, куди варто інвестувати. Найкращі побажання з Саксонії-Ангальт, — написав він.

Коваленко: результат АдН може давати Путіну надію на злам ЄС

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Олександр Коваленко вважає, що посилення політичних сил, прихильних до зближення з Росією, може сприйматися Кремлем як можливість послабити єдність Європейського Союзу.

На його думку, диверсії та інші гібридні дії Росії в Німеччині можуть переслідувати також політичну мету — бити по рейтингах нинішніх політичних еліт та сприяти популярності ультраправих.

Коваленко звернув увагу, що попереду виборчі процеси й в інших європейських країнах, зокрема у Франції та Польщі.

Він вважає, що Путін не збирається завершувати війну та розраховує через погрози, гібридні операції й страх перед прямим протистоянням домогтися зміни європейських політичних еліт на більш прихильні до Москви. За такого сценарію Кремль, на його думку, сподівається послабити підтримку України та розколоти ЄС.

Водночас Коваленко називає такий розрахунок помилковим. За його оцінкою, навіть ультраправі сили, які виступають за економічні зв’язки з Росією, не будуть зацікавлені у посиленні політичного впливу Москви всередині Європи.

Джерело : Європейська правда

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