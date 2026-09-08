Велика Британія виділить 100 млн фунтів ($135 млн) на пакет засобів протиповітряної оборони для України напередодні зими. До нього увійдуть ракети для систем Patriot.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вівторок, 8 вересня.

Велика Британія надасть Україні $135 млн на Patriot

– Нам потрібно готуватися до зими, пріоритет – зимовий пакет… Про це ми домовлялися під час візиту нового прем’єра Британії (Енді, – Ред.) Бернема в Київ. Я хочу подякувати особисто йому і уряду, і всім британцям. Британія підтримає зимовий пакет для України – 100 млн фунтів, $135 млн саме на Patriot, – повідомив Зеленський.

У британському уряді уточнили, що новий пакет передбачає передання Україні перехоплювачів для ППО, великокаліберних артилерійських снарядів та безпілотників. Це озброєння допоможе Україні захиститися від російських атак цієї зими.

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Озброєння передаватимуть за механізмом PURL. У його межах союзники України закуповують американське озброєння для потреб української армії.

У британському уряді зазначили, що ракети до Patriot та інше обладнання для протиповітряної оборони доставлять в Україну до початку зими.

Це має допомогти захистити критичну національну інфраструктуру, цивільне населення та Збройні Сили України від російських атак.

Про виділення нового пакета допомоги оголосили після візитів прем’єр-міністра та міністра оборони Великої Британії до Києва.

– І прем’єр-міністр, і я під час наших перших візитів до Києва чітко усвідомили, наскільки важливо підтримувати Україну протягом цієї зими, оскільки Путін готується використати зиму як зброю, продовжуючи варварські атаки на цивільні об’єкти та об’єкти енергетики. Ми пообіцяли мобілізувати союзників і надавати більше підтримки, де тільки зможемо, – оголосив очільник Міноборони Британії Вес Стрітінг.

У вівторок Стрітінг головує на своєму першому засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн. Це об’єднання 50 країн, які надають Україні військове спорядження.

36 засідання у форматі Рамштайн 8 вересня проходитиме дистанційно під головуванням міністрів оборони Великої Британії та Німеччини.

7 вересня у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбулося позачергове засідання Ради Україна-НАТО на рівні постійних представників. Під час нього українська сторона передала союзникам перелік пріоритетних і нагальних потреб у засобах ППО та ПРО.

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