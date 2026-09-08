Помічник президента РФ Юрій Ушаков повідомив про телефонну розмову між очільником Кремля Володимиром Путіним і президентом США Дональдом Трампом.

Про це пишуть російські ЗМІ.

Розмова Трампа і Путіна 8 вересня: що відомо

За словами Ушакова, під час розмови Володимир Путін представив “об’єктивний аналіз” ситуації у російсько-українській війні, а також розповів про “перспективи досягнення завдань” Росії.

Зараз дивляться

– До речі, було зазначено, що могли б реально зробити американці для якнайшвидшого завершення військових дій, – додав він.

Минулими вихідними спецпосланці Трампа приїздили на переговори спочатку до Москви, а потім до Києва.

У столиці України до переговорів долучилися радники з нацбезпеки лідерів Франції, Великої Британії та Німеччини.

Нагадаємо, 6 вересня до Києва прибули спецпредставники Дональда Трампа Стівен Віткофф та Джаред Кушнер. Напередодні вони відвідали Москву, де зустрічалися з Путіним.

У Києві американські представники провели три раунди переговорів із президентом України Володимиром Зеленським та представниками Євросоюзу.

Після зустрічі Зеленський заявив, що Україна готова повернутися до тристоронніх переговорів щодо завершення війни за участю США та Росії.

Він повідомив про досягнення домовленості провести наступну зустріч за участю представників України, США та Європи.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.