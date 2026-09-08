Європейська комісія погодила заявку України на закупівлю ракет для систем протиповітряної оборони Patriot у межах Ukraine Support Loan. Йдеться про близько €3,2 млрд, які мають спрямувати на посилення української ППО.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

Єврокомісія схвалила €3,2 млрд на ракети для Patriot

До кінця тижня Європейський Союз планує завершити підготовку до виділення Україні €3,2 млрд на ракети-перехоплювачі для систем Patriot.

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У Міністерстві оборони наголосили, що це рішення є важливим для підготовки протиповітряної оборони до зими.

– Це критично важливе рішення для підготовки протиповітряної оборони до осінньо-зимового періоду. Ракети для Patriot необхідні Україні для захисту людей та критичної інфраструктури від російського ракетного терору, зокрема балістики, – йдеться в повідомленні.

Міністр оборони Євгеній Хмара подякував Євросоюзу за підтримку та оперативний розгляд української заявки.

– Разом із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте я вітаю згоду держав-членів щодо ухвалення винятку (виняток з загальних правил надання €90 млрд від ЄС, які вимагають закуповувати озброєння виключно європейського чи українського виробництва, – Ред.) для України на закупівлю критично важливих товарів для систем протиповітряної оборони Patriot, – написала фон дер Ляєн в мережі Х.

Вона повідомила, що наступна виплата становитиме €3,2 млрд та “дозволить Україні краще захистити своє небо від безладних атак Росії”.

– Це на додаток до €8,4 млрд, вже виплачених у межах позики на підтримку України (Ukraine Support Loan), зокрема на протиповітряну оборону, – нагадала фон дер Ляєн.

Нагадаємо, 2 вересня Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна звернулася до Єврокомісії із запитом на кілька мільярдів євро для посилення протиповітряної оборони, у тому числі для придбання ракет PAC-3 для систем Patriot.

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