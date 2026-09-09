Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що українські чоловіки мобілізаційного віку, які перебувають у ФРН, мали б повернутися в Україну.

Про це чиновник заявив в інтерв’ю Bild, повідомляє DW.

Німеччина готова передати Україні дані про чоловіків мобілізаційного віку

За словами Вадефуля, німецька влада має інформацію про українців, які проживають у країні, зокрема завдяки реєстрації місця проживання, статусу перебування та отриманню соціальних виплат.

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На думку глави МЗС Німеччини, ці відомості могли б допомогти українській владі звернутися до чоловіків мобілізаційного віку, які перебувають у ФРН.

— Ми знаємо, хто тут живе. Хто, наприклад, отримує соціальні виплати, хто тут зареєстрований, хто має статус проживання. На підставі цих даних український уряд міг би надіслати цим чоловікам листи з повідомленням про те, що їх мають мобілізувати. Я вважаю, що це питання можна і навіть треба порушувати, — заявив Вадефуль.

Водночас він наголосив, що йдеться не про примусове повернення українців. За його словами, вони мають повертатися в Україну без примусу.

Вадефуль закликав Україну купувати більше німецької зброї

Окремо глава німецького МЗС заявив, що Берлін очікує від України більшої кількості замовлень для оборонних підприємств ФРН.

Вадефуль зазначив, що порушував це питання під час останнього візиту до Києва у розмові з президентом Володимиром Зеленським.

— Ми на вашому боці, ми вас підтримуємо. Але я мушу пояснити це й німецьким платникам податків, і, як мінімум, ви повинні залучати німецьку оборонну промисловість до всіх заходів із закупівлі, — сказав він.

За словами міністра, у Берліні наразі не цілком задоволені обсягами замовлень, які отримує німецька оборонна промисловість. Німецька сторона попросила український уряд переглянути ситуацію.

Щодо можливих переговорів із Володимиром Путіним Вадефуль заявив, що Європа готова до діалогу, якщо російський лідер буде серйозно налаштований на завершення війни. Наразі, за оцінкою німецького міністра, таких ознак немає.

Варто зазначити, що Німеччина залишається країною ЄС із найбільшою кількістю людей з України, які мають статус тимчасового захисту. Станом на 30 червня 2026 року у ФРН таких було 1 286 230 осіб — 29,2% від усіх отримувачів тимчасового захисту в Євросоюзі.

Протягом першої половини 2026 року їхня кількість у Німеччині продовжувала зростати. Наприкінці січня статус тимчасового захисту мали 1 260 230 людей, а наприкінці червня — вже 1 286 230, тобто приблизно на 26 тис. більше.

Водночас ця статистика стосується саме людей зі статусом тимчасового захисту, а не загальної кількості громадян України, які проживають у Німеччині.

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