Протягом найближчих кількох тижнів може бути розроблена дорожня карта для відновлення переговорів між Україною та Росією.

Про це державний секретар США Марко Рубіо заявив під час спілкування з журналістами у Колумбії.

Рубіо про можливість відновлення переговорів України та РФ

Рубіо назвав змістовними нещодавні переговори за участі спецпредставників президента США у Москві та Києві — сторони обговорювали нові ідеї щодо можливого завершення війни.

Зараз дивляться

— Я не хочу оцінювати їх як хороші чи погані, продуктивні чи непродуктивні, окрім того, що вони були змістовними – обговорювалися нові ідеї, адже це дуже складний конфлікт, – сказав він.

Водночас держсекретар США визнав, що поки Вашингтон не бачить суттєвого прогресу щодо можливих компромісів між Україною та Росією.

— Ми спостерігаємо за ним, як ви знаєте, вже досить тривалий час і поки що не бачимо значного прогресу з обох боків у плані готовності йти на поступки, а обидві сторони досі дотримуються дуже чітких “червоних ліній”, – наголосив Рубіо.

Попри це, він висловив сподівання, що останні контакти дозволять напрацювати шлях до відновлення переговорів за посередництва США.

— Тож я не хочу бути надто оптимістичним, але й не песимістичним у тому сенсі, що, на мою думку, протягом найближчих кількох тижнів є можливість розробити дорожню карту для відновлення переговорів і, можливо, дійти висновку, який буде прийнятним для обох сторін, адже саме це й потрібно, щоб покласти край конфлікту – обидві сторони мають погодитися на це, – сказав держсекретар.

Ця заява пролунала після нещодавнього візиту спецпредставників президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва. Під час цього візиту, зокрема, обговорювалася і можливість поновити переговори у тристоронньому форматі Україна — США — РФ.

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що тристороння зустріч команд України, США та Росії може відбутися восени.

Серед можливих майданчиків він назвав Об’єднані Арабські Емірати, Швейцарію та Туреччину, зазначивши, що пропозиції надходять і від інших країн.

Київ розраховує, що під час таких переговорів сторони зможуть обговорити гуманітарні питання, зокрема прискорення та збільшення обмінів військовополоненими, а також енергетику й експорт зерна.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.