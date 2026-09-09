Генеральний суд Європейського Союзу відхилив позов Угорщини, яка намагалася оскаржити рішення ЄС про використання прибутків від заморожених активів Центрального банку Росії для фінансування військової допомоги Україні.

Про це повідомляють Reuters та видання Європейська правда.

Суд ЄС відхилив позов Угорщини

Суд дійшов висновку, що не має юрисдикції розглядати цю справу. Рішення ЄС безпосередньо стосується сфери спільної зовнішньої та безпекової політики, яка має особливий правовий режим.

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Йдеться про рішення Ради ЄС від травня 2024 року, яке створило правові підстави для спрямування надходжень від заморожених російських активів на підтримку України через Європейський фонд миру.

Угорщина у липні 2025 року подала позов. Будапешт намагався оскаржити процедуру ухвалення рішення, яка дозволила обійти угорське вето щодо закупівлі зброї для України за кошти від заморожених російських активів.

Водночас суд звернув увагу, що Угорщина сама утрималася під час голосування за відповідне рішення щодо російських активів. Через це комітет Європейського фонду миру дійшов висновку, що Будапешт не має брати участі у подальшому ухваленні рішень щодо використання цих коштів.

Тож спроба Угорщини заблокувати механізм спрямування прибутків від заморожених активів РФ на військову допомогу Україні через суд ЄС завершилася без задоволення позову.

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