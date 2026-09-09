У Фінляндії завершили розслідування щодо українських дронів на території країни
- Фінляндія завершила розслідування чотирьох випадків, коли навесні 2026 року на її територію залетіли дрони з вибухівкою українського походження.
- Відомства країни повідомили, що Фінляндія не була ціллю дронів та розповіли, яким чином вони могли потрапити на територію країни.
У Фінляндії завершили розслідування чотирьох випадків, коли навесні 2026 року на територію країни залетіли дрони з вибухівкою. Слідство встановило, що всі безпілотники були українського походження.
У Фінляндії завершили розслідування щодо дронів на території країни
Як повідомляє Yle, розслідування проводили спільно Національне бюро розслідувань Фінляндії (NBI) та Фінська прикордонна служба.
За їхньою інформацією, всі чотири дрони були схожими за конструкцією, призначалися для військового використання та мали на борту вибухівку.
Водночас слідчі не виявили підстав для продовження розслідування в межах кримінального провадження.
У фінських відомствах також наголосили, що Фінляндія не була ціллю жодного з цих безпілотників. За даними слідства, дрони прямували в бік території РФ, проте через роботу засобів GPS-глушіння з Калінінградської області їхній маршрут змінився, після чого вони залетіли у Фінляндію.
На траєкторію польоту дронів також міг вплинути вітер.
Нагадаємо, що наприкінці березня у Фінляндії зафіксували падіння двох невідомих дронів, один із яких тоді ідентифікували як український Ан-196 Лютий.