Президент Сербії Александар Вучич розпустив Народну скупщину та призначив дострокові парламентські вибори на 25 жовтня 2026 року.

Про це повідомляє сербський телеканал N1.

Дострокові парламентські вибори у Сербії

Рішення Вучича стало можливим після того, як 7 вересня уряд на чолі з прем’єр-міністром Джуро Мацутом схвалив пропозицію про розпуск парламенту. Після цього президент мав 72 години, щоб ухвалити остаточне рішення.

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Вучич пояснив необхідність дострокових виборів політичною напруженістю та розбіжностями в сербському суспільстві. За його словами, подальше відтермінування виборів може поставити під загрозу проведення міжнародної виставки EXPO-2027 та стабільність демократичних процесів у країні.

У зверненні до громадян президент заявив, що Сербії вдалося зберегти мир і стабільність попри складну міжнародну ситуацію.

— Сербія пережила складний період, світовий порядок, який був встановлений у 1945 році після великої перемоги союзників, був зруйнований. Сьогодні ми маємо війни в регіонах по всьому світу, навіть континентальні війни, які, безумовно, загрожують нашій країні. За весь цей час нам вдалося зберегти мир, зберегти стабільність, вести країну в майбутнє та просувати її вперед, — сказав Вучич.

Студенти вимагали дострокових виборів

Дострокових парламентських виборів сербські студенти домагаються вже понад рік. Саме студентський рух став одним із головних факторів політичної кризи в країні.

Частина опозиційних сил уже заявила про підтримку студентського руху. Серед парламентських партій його підтримали Демократична партія та Рух за оновлення Королівства Сербія. Разом із кількома незалежними депутатами вони сформували парламентську групу Депутати зі студентами: за контроль над виборами.

Про підтримку студентського руху також заявили Зелено-лівий фронт та Рух вільних громадян.

Серед позапарламентських сил студентський список підтримали рух Kreni-promeni, Соціал-демократична партія Бориса Тадича, а також рухи Dveri та Dosta je bilo.

Водночас інші опозиційні сили готуються до виборів окремими блоками. Нова демократична партія Сербії (НДСС) та Монархісти планують спільну участь у виборах.

Проєвропейська опозиція має виступити двома блоками. До Платформи за європейську Сербію входять Партія свободи і справедливості, Сербський центр SRCE та рух Солідарність.

Другий блок — альянс Народна Сербія — об’єднує Народний рух Сербії, Екологічне повстання та Нове обличчя Сербії.

У травні Александр Вучич заявив, що може найближчим часом подати у відставку.

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