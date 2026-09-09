Вибухи пролунали на Новоуренгойському заводі 9 вересня внаслідок атаки безпілотників. Підприємство з підготовки конденсату до транспортування розташоване в Ямало-Ненецькому автономному окрузі.

Про це повідомляє моніторинговий канал Exilenova+.

Вибухи на Новоуренгойському заводі 9 вересня: які наслідки

Зазначається, що об’єкт розташований у глибокому тилу Росії – понад 3 800 км по прямій від України.

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Новоуренгойський завод із підготовки конденсату до транспортування (ЗПКТ) належить до ключових об’єктів газоконденсатної інфраструктури регіону. Його проєктна потужність становить близько 19,5 млн тонн сировини на рік.

Ураження об’єкта підтвердив місцевий губернатор.

– Внаслідок падіння уламків БпЛА сталося займання. На місці працюють спеціалісти екстрених служб, – написав він.

Раніше повідомлялося про ураження нафтового термінала в Новоросійську, об’єктів військової гавані та кораблів – носіїв Калібрів.

За інформацією Генштабу ЗСУ, на території військово-морської бази та мазутного термінала спалахнули пожежі. У районах базування кораблів пролунали вибухи. Наразі масштаби пошкоджень встановлюють.

У ніч проти 9 вересня безпілотники атакували Новоросійськ у Краснодарському краї РФ.

Мер Новоросійська Андрій Кравченко заявив, що займання сталися на території кількох підприємств та біля житлового будинку. Російська влада стверджує, що пожежі виникли через падіння уламків безпілотників.

OSINT-аналітики ASTRA за відео очевидців встановили, що одне з масштабних загорянь сталося на території Новоросійського мазутного термінала.

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