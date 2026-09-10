У Генеральному консульстві України в Дюссельдорфі відбулася масштабна поліцейська операція через повідомлення про можливу загрозу.

Про це повідомляють Tagesspiegel, Welt та Süddeutsche Zeitung з посиланням на агенцію dpa.

Що відбулося біля консульства України в Дюссельдорфі

Ймовірна загроза поблизу Генерального консульства України в Дюссельдорфі виявилась хибною. Правоохоронці вже завершили обшуки, повідомила речниця поліції журналістам.

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Правоохоронні органи розпочали операцію близько 17:30 за місцевим часом. Поліція Оточила дипломатичну установу на великій території та перекрила бар’єрною стрічкою ділянку дороги у центрі Дюссельдорфа.

На місці події працювали кілька екіпажів поліції, які проводили детальний обшук самої будівлі генерального консульства та території довкола неї.

Німецькі офіцери ретельно перевірили об’єкт, однак інформація про загрозу не знайшла підтвердження. У зв’язку з цим поліцейську операцію повністю згорнули приблизно о 19:15.

Додаткових подробиць щодо характеру початкового повідомлення про небезпеку в німецькій поліції не надали.

Подія трапилася на тлі російських гібридних атак у Європі та після того, як на початку вересня Німеччина вперше офіційно звинуватила Росію у спробі атаки дроном українського літака в аеропорту Лейпцига.

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