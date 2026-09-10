Російський безпілотник, який увійшов у повітряний простір Молдови, затримав виліт літака президента України Володимира Зеленського до Норвегії. Дрон вибухнув приблизно за 160 км від аеропорту.

Про це повідомляють CNN та Moldova Liberă.

Дрон затримав від’їзд Зеленського з Молдови

За словами офіційних осіб, Молдова закрила свій повітряний простір після виявлення реактивного безпілотника.

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Літак Зеленського чекав у міжнародному аеропорту Кишинева в столиці Молдови та отримав дозвіл на зліт, як тільки було встановлено, що дрон упав. Він вибухнув приблизно за 160 км від аеропорту, повідомляє Associated Press.

Посол Молдови в США Владислав Кульмінський припустив, що це не було випадковістю.

— Ми не віримо в те, що реактивні дрони просто залітають на територію Молдови з метою спостереження, поки літак президента України перебуває на землі в аеропорту, ​​— сказав Кульмінський.

На запитання, чи вважає молдовська влада, що безпілотник був спрямований на президента України, він відповів, що розслідування триває, тому занадто рано робити висновки.

Однак він додав, що добре відомо, що Зеленський використовує повітряний простір Молдови для своїх закордонних візитів. Зеленський прямував до Норвегії на похорон покійного короля Гаральда V в Осло.

Президент Молдови Мая Санду засудила вторгнення дронів, назвавши це серйозною загрозою для життя людей.

Нещодавно прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере заявив, що літак із Зеленським на борту ледь не потрапив під атаку безпілотника під час вильоту з Молдови до Норвегії 8 вересня.

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