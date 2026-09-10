Україна та Канада розпочинають три нові спільні ініціативи, покликані суттєво поглибити військово-технічне співробітництво між державами.

Про це заявив прем’єр-міністр Канади Марк Карні під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Калгарі.

Спільні ініціативи між Україною та Канадою

Ключовою ініціативою стане створення канадського військового маркетплейса за зразком української платформи Brave1.

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Нова система закупівлі надасть окремим підрозділам Збройних сил Канади прямий доступ до 400 постачальників, що дозволить удесятеро збільшити кількість доступних безпілотників.

За оцінками Карні, протягом наступних двох років канадська оборонна схема буде здатна випускати мільйони безпілотників. Водночас третина всіх виготовлених дронів одразу відправлятиметься на захист України.

Окрім запусків закупівельних майданчиків, країни домовилися про тісну інтеграцію між виробниками безпілотних систем. Це дозволить канадським та українським фахівцям швидше обмінюватися фронтовим досвідом і новими технологічними знаннями.

Третім напрямом довготривалого партнерства стане спільна робота у сфері штучного інтелекту, де сторони об’єднають бойовий досвід України та науково-технічні компетенції Канади.

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