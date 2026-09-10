Цієї весни союзники НАТО запобігли роботі російських підводних човнів, які тренувалися застосувати секретну зброю, призначену для виведення з ладу критично важливих підводних кабелів без залишення відбитків пальців.

Таємну російську операцію, про яку агентству Reuters розповіли два західні чиновники, здійснило московське управління підводних бойових дій ГУГІ, яке використовувало глибоководні підводні апарати для імітації розгортання складної та руйнівної технології.

РФ намагалась випробувати секретну зброю біля Норвегії

Спільна операція за участю Великої Британії, Норвегії та США відстежувала та протистояла російським суднам у морі. Суднам не вдалося завершити розпочате, тому вони зрештою покинули цей район.

Зараз дивляться

У квітні Велика Британія та Норвегія повідомили про виявлення таємної операції Росії в арктичних водах. Однак про виявлення нової зброї, місце проведення операції та участь США не повідомлялося.

Це глибоководне протистояння відбувається в той час, коли деякі представники західної розвідки побоюються, що Кремль посилює диверсійні операції в Європі та готується до конфлікту з НАТО.

Деякі аналітики американської розвідки дедалі більше стурбовані тим, що Росія може перевірити пакт НАТО про взаємну оборону, відомий як Стаття 5, заявили троє американських чиновників.

Якщо це станеться, то знищення підводних кабелів може стати критично важливою частиною цих зусиль, додали західні чиновники.

Кабелі, що лежать на морському дні або закопані трохи нижче, мають вирішальне значення для глобального інтернет-з’єднання та фінансових операцій.

Через своє економічне та стратегічне значення вони стали мішенями під час Першої та Другої світових війн, коли вони були критично важливими для доставлення наказів телеграфом або телефоном.

Два підводні волоконно-оптичні кабелі довжиною 1,4 тис. км, що з’єднують Шпіцберген з материковою частиною Норвегії, пролягають на глибині 2,7 тис. м під поверхнею моря.

Вони передають величезні обсяги супутникових даних, завантажених на наземну станцію супутника SvalSat — найбільшу в світі та частину мережі ближнього космосу NASA.

Деякі західні чиновники стверджують, що атаки Москви на європейські держави посилилися в останні місяці, оскільки лінія фронту в Україні стала значною мірою статичною.

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