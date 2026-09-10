Президент США Дональд Трамп заявив, що кожен повнолітній американець отримає по $5 тис., якщо Республіканська партія збереже контроль над Палатою представників і Сенатом за підсумками проміжних виборів у листопаді.

Про це американський лідер заявив під час виступу на з’їзді Республіканської партії у Далласі, штат Техас.

Трамп пообіцяв американцям по $5 тис.: яка умова

Трамп пов’язав можливі виплати безпосередньо з результатами майбутніх виборів до Конгресу США. За його словами, гроші американці зможуть отримати, якщо республіканці збережуть більшість в обох палатах.

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— Якщо республіканці збережуть Палату представників і Сенат США, то завдяки нашому неймовірному економічному успіху… я виплачу кожному повнолітньому громадянину Сполучених Штатів Америки дивіденди в розмірі $5 тис., — заявив президент США.

Трамп порівняв майбутні виплати з дивідендами, які успішні компанії виплачують своїм інвесторам.

Водночас президент назвав ще одну умову: отримані гроші американці повинні будуть витратити виключно на території США.

— Ми не хочемо, щоб ви поїхали до Канади, — сказав він.

При цьому Трамп не пояснив, з яких джерел фінансуватимуть такі виплати та яким може бути механізм їхнього нарахування і контролю за витрачанням коштів.

Скільки можуть коштувати виплати по $5 тис.

За даними, які наводить Українська правда, у 2025 році доросле населення США становило близько 267 млн осіб.

Якщо виплатити по $5 тис. кожному з них, на це знадобиться понад $1,3 трлн.

Водночас державний борг США у 2026 році перевищив $40 трлн, досягнувши рекордного рівня.

Під час виступу Трамп також закликав прихильників підтримати республіканців на проміжних виборах. Він заявив, що в разі втрати партією контролю над Конгресом американці втратять безпеку, зниження податків та контроль над кордонами.

— На вас знову чекає пекло, як і всього два роки тому, — заявив Трамп.

Нагадаємо, що проміжні вибори до Конгресу США відбудуться у листопаді 2026 року. На них визначатиметься, зокрема, розподіл сил у Палаті представників і Сенаті.

21 серпня Трамп заявив своїм прихильникам у Міртл-Біч, що побоюється нового імпічменту в разі втрати республіканцями більшості в Конгресі.

За прогнозом американської організації FairVote, на проміжних виборах 2026 року лише 8% місць у Палаті представників залишаються справді конкурентними.

Водночас аналітики зазначають, що партія чинного президента зазвичай втрачає місця на проміжних виборах, тому демократи можуть виступити краще, ніж передбачає базовий прогноз.

Джерело : Українська правда

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