Спецслужби України та Польщі у ніч проти четверга, 10 вересня, запобігли безпосередній загрозі для одного з пунктів пропуску на кордоні між країнами. Водночас Варшава не виключає можливих атак РФ на подібні об’єкти у майбутньому.

Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск після зустрічі з главами урядів країн Вишеградської групи в Братиславі. Заяву політика, зокрема, цитують польське інформаційне агентство PAP та RMF24.

Туск про загрозу для пунктів пропуску на кордоні з Україною

– Сьогодні вночі завдяки співпраці наших та українських спецслужб вдалося уникнути безпосередньої загрози для одного з прикордонних переходів, – зазначив прем’єр Польщі.

Туск нагадав, що РФ уже вдалася до атак на пункти пропуску, зокрема на кордоні України та Молдови. Тож Варшава не виключає подібного сценарію і на польсько-українському кордоні.

Зараз дивляться

– Ми очікуємо таких дій і щодо пунктів пропуску на кордоні з Україною в інших державах, зокрема в Польщі. Сьогодні вночі ми, на жаль, отримали попередження про таку можливість, – наголосив Туск.

За його словами, хоч загрозу вдалося відвернути, проте потрібно готуватися до різних провокацій та саботажу з боку РФ у майбутньому.

Туск повідомив, що отримав інформацію від директора ЦРУ Джона Реткліффа про можливий розвиток подій у найближчі місяці. Він попередив, що Польща та інші країни Європи мають бути готовими до різних сценаріїв як на російсько-українському фронті, так і на східному фланзі Євросоюзу.

Як відомо, РФ уже неодноразово атакувала пункти пропуску на кордоні України з Молдовою. Так, у ніч проти 21 серпня унаслідок удару було пошкоджено міжнародний пункт пропуску Табаки.

Вночі 25 серпня ворог атакував ударним дроном міжнародний автомобільний пункт пропуску Виноградівка, внаслідок чого спалахнула пожежа.

А у ніч проти 9 вересня РФ атакувала пункт пропуску Старокозаче в Одеській області, застосувавши безпілотники. Тоді загинули двоє людей, які перебували поблизу, ще троє постраждали.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.