Сили оборони України протягом доби завдали ударів по восьми об’єктах на території Росії. Серед уражених цілей — нафтопереробний завод у Ямало-Ненецькому автономному окрузі та морський торговий порт у Дагестані.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський про удари по об’єктах РФ 10 вересня

За словами Зеленського, українські військові протягом доби атакували вісім об’єктів російської інфраструктури, які забезпечують ведення війни проти України.

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Президент підтвердив ураження нафтопереробного заводу в Ямало-Ненецькому регіоні РФ. Також під удар потрапив Морський торговий порт у російському Дагестані.

Over the past 24 hours, our warriors struck eight Russian infrastructure facilities supporting the war. An oil refinery in the Yamalo-Nenets region and a seaport in Dagestan were hit. Sites in the Moscow, Voronezh, Astrakhan, and Bryansk regions were also struck. Russia continues its daily terror against Ukraine. And every day, it receives a just response. I thank every warrior and everyone who enables our long-range capabilities and precision. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 10, 2026

Крім того, Сили оборони атакували об’єкти у Московському, Воронезькому, Астраханському та Брянському регіонах. Які саме цілі були уражені там, Зеленський не уточнив.

— За цю добу наші воїни завдали ударів по восьми обʼєктах російської інфраструктури, які працюють на війну. Уражено НПЗ у Ямало-Ненецькому регіоні, а також Морський торговий порт у Дагестані. Під ударами були також об’єкти у Московському, Воронезькому, Астраханському та Брянському регіонах, — заявив президент.

Зеленський наголосив, що такі удари є відповіддю на щоденні російські атаки проти України.

— Росія щодня продовжує свій терор проти України. І щодня отримує справедливу відповідь. Дякую кожному воїну, усім, хто забезпечує нашу далекобійність та влучність, — сказав він.

У ніч проти 10 вересня про атаки безпілотників повідомляли, зокрема, у російських Сочі та Махачкалі.

У Махачкалі близько 04:00 пролунали вибухи, а в районі порту виникла пожежа. Влада Дагестану згодом підтвердила пошкодження портової інфраструктури та будівлі театру. Саме ураження Морського торгового порту в Дагестані пізніше підтвердив Зеленський.

У Сочі ввечері 9 вересня повідомляли про атаку безпілотників і безекіпажних катерів, вибухи та роботу російської ППО. Оперативний штаб Краснодарського краю заявляв про пожежу на набережній після атаки морських дронів.

Крім того, вранці 10 вересня супутниковий сервіс NASA FIRMS зафіксував осередок пожежі в Азовському морі поблизу Керчі. OSINT-ресурси припускали, що горіти могло судно російського “тіньового флоту”, однак офіційного підтвердження цього немає.

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