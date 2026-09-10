Сполучені Штати тиснуть на союзників по НАТО, закликаючи їх вийти з Римського статуту, припинити підтримку Міжнародного кримінального суду та долучитися до американської кампанії з його “систематичної ліквідації”.

Про це повідомляє Politico з посиланням на трьох дипломатів НАТО та документ, який американська місія передала союзникам.

США закликали союзників по НАТО вийти з МКС

За даними Politico, вимоги Вашингтона прозвучали під час закритої зустрічі 32 послів НАТО у Брюсселі в середині липня.

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Посол США при НАТО Метью Вітакер закликав країни Альянсу допомогти у кампанії проти МКС та вийти з Римського статуту — міжнародного договору, на основі якого діє суд.

Наприкінці виступу Вітакер, за словами трьох дипломатів, попередив союзників:

— Ми уважно стежитимемо за тим, хто підтримує Америку.

Паралельно американська місія передала делегаціям країн НАТО документ із викладом позиції Вашингтона.

— Сполучені Штати систематично ліквідуватимуть можливості МКС… Ми рішуче просимо вас негайно вжити заходів для виходу, — йдеться у документі.

Вашингтон також закликав союзників оцінити загрозу, яку, на думку США, становить МКС, публічно засудити “перевищення повноважень” суду та негайно припинити будь-яку матеріальну підтримку установи.

— Давайте раз і назавжди покладемо край фарсу Міжнародного кримінального суду, — зазначається в документі.

США та Туреччина є єдиними країнами НАТО, які не є державами-учасницями МКС.

Чому США виступили проти Міжнародного кримінального суду

Politico пов’язує тиск Вашингтона з побоюваннями щодо можливого переслідування американських посадовців за ймовірні воєнні злочини.

У липні державний секретар США Марко Рубіо звинуватив МКС у посяганні на американський суверенітет.

— Міжнародний кримінальний суд та його друзі ведуть війну проти нашої країни не кулями чи ракетами, а статутами, угодами та силою так званого міжнародного права, — заявив Рубіо.

Він попередив, що якщо МКС намагатиметься, за його словами, позбавити Сполучені Штати суверенітету, Вашингтон продемонструє “повне значення американської рішучості”.

Американські представники порушували питання МКС і під час двосторонніх зустрічей із європейськими країнами. У серпні Вашингтон також запровадив санкції проти високопосадовців суду, зокрема президента МКС Томоко Акане.

Як у НАТО відреагували на вимогу США

За словами одного з дипломатів НАТО, виступ американського представника був “досить шокуючим”. Інший співрозмовник Politico назвав вимоги Вашингтона “розчаровуючими”.

Під час зустрічі Франція та Нідерланди виступили на захист Міжнародного кримінального суду та не підтримали американську ініціативу.

Французька сторона згодом наголосила на своїй “непохитній підтримці МКС”, а міністр закордонних справ Нідерландів Том Берендсен заявляв, що його країна “повністю” підтримує суд.

У самому МКС заявили, що продовжать незалежно виконувати свій мандат відповідно до Римського статуту, попри спроби перешкодити роботі установи.

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