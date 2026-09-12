У центральній частині Болгарії спалахнула пожежа на складах боєприпасів зброярської компанії EMKO неподалік села Горні Верпища.

Як повідомляє Nova.bg, пожежа виникла в п’ятницю, 11 вересня, близько 23:00.

Пожежа на складах боєприпасів у Болгарії

Спочатку пожежа виникла на одному з об’єктів, проте згодом поширилася на два сусідніх складських приміщень із 11 розташованих у цій місцевості.

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Одразу після початку пожежі пролунало кілька детонацій, через що місцевим жителям розіслали офіційне попередження про загрозу. Найближчий населений пункт розташований приблизно за один км від місця події.

У момент пожежі на території перебували лише двоє охоронців, проте вони не постраждали.

На тлі інциденту також з’явилися повідомлення про пожежу та лунання сигналів тривоги через вибухи в селі Цареве Ливада поблизу Габрово.

За інформацією джерел DRM Journal, ймовірно, йдеться про Ковашко-пресовий завод (КПЗ-99 АТ), який спеціалізується на виробництві корпусів для боєприпасів.

Власність цього підприємства пов’язують із Христом Гебревим — сином власника компанії EMKO Еміліяна Гебрева, який щонайменше двічі ставав жертвою замахів із боку агентів російських спецслужб.

Згодом на місце надзвичайної події планують прибути міністр внутрішніх справ Болгарії Іван Демерджиєв та генеральний секретар МВС.

Болгарська прокуратура у межах розслідування щодо пожежі на складах збройової компанії EMKO не виключає версій про зловмисні дії, повідомляє BGNES.

Варто зазначити, що це вже друга масштабна пожежа на об’єктах EMKO протягом останнього місяця. Зокрема, 10 серпня у Болгарії пролунали вибухи на заводі боєприпасів EMCO Ltd у селі Беліца. Працівників заводу та жителів евакуювали через масштабну пожежу.

Міністр внутрішніх справ Болгарії Іван Демерджиєв заявив, що випадки пожежі на об’єктах EMKO схожі між собою, пише Nova.

Крім цього, у ніч на 31 серпня у Польщі виникла пожежа на підприємстві WB Electronics у Скаржисько-Каменній, яке виробляє компоненти та системи для безпілотників, що використовуються польською та українською арміями. Після цього почали перевіряти обставини загорання та можливу версію диверсії.

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