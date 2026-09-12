Сили безпілотних систем України за десять тижнів операції МоЛоЧКа уразили 285 плавзасобів російського тіньового флоту в Чорному та Азовському морях. Однією з останніх цілей став підсанкційний нафтовий танкер ARMADA LEADER поблизу Сочі. Про ураження судна повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр). Зараз дивляться

Ураження танкера ARMADA LEADER біля Сочі: що відомо

За словами Бровді, підсанкційний нафтовий танкер ARMADA LEADER був уражений поблизу Сочі в межах операції Сил безпілотних систем МоЛоЧКа.

Командувач СБС оприлюднив відео операції та заявив, що її метою є судна так званого тіньового флоту, які забезпечують транспортування російської нафти.

За його словами, операція “МоЛоЧКа” триває вже десять тижнів.

Бровді стверджує, що за цей час у Чорному та Азовському морях було уражено 285 плавзасобів тіньового флоту: 215 — у липні, 54 — у серпні та ще 16 у період з 1 до 11 вересня 2026 року.

За словами Мадяра, удари по таких суднах мають на меті перешкодити транспортуванню російської нафти Чорним морем та скоротити доходи, які РФ може спрямовувати на фінансування війни проти України.

За його твердженням, унаслідок операції рух суден тіньового флоту в Азовському морі та Керченській протоці суттєво ускладнений. Операція Сил безпілотних систем триває.

Що відомо про танкер ARMADA LEADER

За даними ГУР, ARMADA LEADER — танкер для перевезення нафтопродуктів під російським прапором. Його міжнародний номер IMO — 9260483.

Українська розвідка внесла судно до бази War&Sanctions у категорії суден, які перевозять викопне паливо в обхід санкцій та інших обмежень. Зокрема, йдеться про транспортування російської нафти та нафтопродуктів.

Довжина ARMADA LEADER становить 138,7 м, валовий тоннаж — 4549 тонн, а дедвейт — 6477 тонн.

Танкер перебуває під санкціями Європейського Союзу, України, Канади та Швейцарії.

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