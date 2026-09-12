На півночі Франції сталася залізнична аварія — поїзд, у якому перебувало 180 пасажирів, зійшов з колій між містами Руан та Кан поблизу населеного пункту Клеон у Нормандії.

Про це повідомляє Sky News із посиланням на міністра транспорту країни Філіпа Табаро та французькі видання.

У Франції зійшов з рейок пасажирський потяг

Внаслідок аварії з пасажирським потягом у Франції постраждали щонайменше 44 особи.

Зараз дивляться

За даними місцевих медіа, 18-річна дівчина перебуває у критичному стані. Її терміново евакуювали гелікоптером до лікарні Руанського університету. Ще 43 пасажири дістали легкі травми, зокрема, від осколків розбитого скла та предметів, що падали всередині салону.

Для надання допомоги постраждалим та проведення рятувальної операції на місце події направили 140 пожежників. Влада префектури Сена Приморська закликала місцевих жителів утримуватися від поїздок до району аварії.

Речник французької поліції зазначив, що потяг зійшов з колій після зіткнення з невстановленим об’єктом. Наразі залізничний оператор та місцева прокуратура розпочали розслідування для встановлення всіх причин надзвичайної події.

Слідство у справі наразі схиляється до версії про навмисні зловмисні дії та не виключає диверсію, повідомляє телеканал BFMTV із посиланням на власні джерела.

Підставою для таких підозр став виявлений на коліях шматок рейки, якого там не повинно було бути. Наразі слідчі з’ясовують, чи зіткнувся локомотив саме з цим стороннім фрагментом і чи став він безпосередньою причиною сходження потяга з рейок.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.