За даними німецьких спецслужб, за спробою підірвати український транспортний літак Ан-124 в аеропорту Лейпциг-Галле 5 серпня стоїть Головне управління Генерального штабу Збройних сил РФ, відоме як ГРУ.

Про це повідомляє Welt am Sonntag з посиланням на матеріали розслідування, які опинилися у розпорядженні редакції, передає DW.

Спроба атаки на Ан-124 у Лейпцигу: що відомо

За даними Welt am Sonntag, німецькі слідчі встановили, що логістику операції координувала особа, яка, ймовірно, є співробітником російського ГРУ.

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Підозрюваними у справі називають громадянина Росії Олега Л. та громадянина Білорусі Андрія К.

За інформацією джерел, саме Олег Л. міг відповідати за підготовку та логістику операції. Він, за даними слідства, в’їхав до Німеччини через Туреччину, а згодом вилетів з аеропорту Берлін-Бранденбург у напрямку Сербії.

Німецьким органам безпеки, як стверджує видання, ще під час його в’їзду було відомо про можливий зв’язок чоловіка з ГРУ. Водночас спостереження за ним не встановили.

Наразі, за даними Welt am Sonntag, він може перебувати в Росії.

Слідство вважає, що вибухівка, яку планували використати під час атаки, могла бути доставлена до Німеччини через Болгарію та Сербію.

За цією версією, її перевозили у прихованих порожнинах вантажівок, після чого зберігали у схованках, виритих у землі.

На підозрюваних слідчих також вивели сліди ДНК, які знайшли на конструкції антени, що використовувалася для керування безпілотниками.

Ці дані, за інформацією видання, стали однією з підстав для того, щоб уряд Німеччини публічно поклав відповідальність за спробу диверсії на Росію.

Інцидент з дроном в аеропорту Лейпцига: що відомо

Ввечері 4 серпня працівники аеропорту Лейпциг-Галле помітили безпілотник, який перебував між двома українськими вантажними літаками Ан-124 компанії Антонов.

Згодом експерти встановили, що до дрона був прикріплений пакет із вибухівкою розміром приблизно з кулак. Слідчі припускали, що це міг бути Semtex.

На борту одного з українських Ан-124 на той момент перебували боєприпаси, які незадовго до інциденту доставили з Франції до Лейпцига для подальшого транспортування.

Пізніше слідство виявило ще один безпілотник у полі біля аеропорту, а поруч — близько 50 грамів вибухівки, ймовірно гексогену. Також неподалік знайшли антену, електроніку та компоненти дрона.

У німецьких безпекових структурах після цього дійшли висновку, що планована атака могла бути масштабнішою, ніж вважалося спочатку.

На початку вересня уряд Німеччини офіційно заявив про причетність Росії до спроби атаки в аеропорту Лейпцига.

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