Спеціальний потяг, який прямував із Києва до Польщі та перевозив європейських політиків і посадовців, зупинили через загрозу атаки російських безпілотників.

Бориса Джонсона, радника Мерца та інших евакуйовували з потяга

Як пише видання Der Spiegel та Bild, серед пасажирів потягу, який евакуювали під час атаки РФ, були радник канцлера Німеччини з питань зовнішньої та безпекової політики Гюнтер Зауттер, колишній прем’єр Великої Британії Борис Джонсон, радники з питань безпеки Великої Британії, Франції та Італії, а також депутати Бундестагу, дипломати й науковці.

Відомо, що Гюнтер Зауттер повертався з Києва, де разом із радниками з питань безпеки з Великої Британії, Франції та Італії, а також представниками уряду президента Володимира Зеленського обговорював можливі мирні переговори з Росією.

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За даними видання, близько п’ятої ранку потяг зупинився неподалік польського кордону. Через небезпеку удару дронами у прикордонному районі частину пасажирів евакуювали.

Заходи безпеки запровадили після атаки на іншій ділянці цієї ж залізниці. Раніше неподалік кордону з Польщею безпілотник вдарив по рейсовому потягу Київ – Варшава. За даними оператора, було пошкоджено локомотив, однак люди не постраждали.

Після оголошення загрози провідники розбудили пасажирів спеціального потяга та попросили їх залишити вагони. Невдовзі тривогу скасували, оскільки інших безпілотників у районі не виявили. Ніхто з пасажирів не постраждав.

Серед них був і депутат Бундестагу від партії Зелених Робін Вагенер. Він назвав російські удари терором проти українського цивільного населення та небезпечною ескалацією війни.

За його словами, Росія дедалі агресивніше діє безпосередньо біля кордонів Євросоюзу та НАТО, тому західні країни мають посилити реакцію на такі атаки.

Згодом Укрзалізниця повідомила BBC, що спецпоїзд YES Express перетнув кордон приблизно за півтори години до ураження маневрового локомотива на станції Ягодин.

У компанії зазначили, що не можуть стверджувати, хто саме був ціллю російської атаки. Однак пасажири спецпоїзда не постраждали.

Очевидиця атаки Катажина Пісарська написала, що потяг близько 5-ї ранку за польським часом зупинили в Ковелі для тимчасової евакуації через загрозу ударів.

Нагадаємо, що 13 вересня російські війська завдали удару по локомотиву пасажирського потяга Укрзалізниці на Волині — приблизно за два кілометри від кордону з Польщею.

Пізніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на російські удари по пункту пропуску Ягодин і закликав західних партнерів до негайних дій.

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