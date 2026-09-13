Лідери Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії зустрінуться у Кардіффі та планують підписати спільну декларацію щодо права їхніх країн на самовизначення та проведення референдумів про незалежність.

Про це повідомляє The Telegraph.

Шотландія, Уельс і Північна Ірландія обговорять право на незалежність

Зустріч лідерів трьох частин Сполученого Королівства має відбутися у Кардіффі. За даними The Telegraph, вони планують підписати спільну декларацію, яка стосуватиметься права їхніх країн на самовизначення та проведення референдумів.

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У переговорах візьмуть участь представники політичних сил, які виступають за зміну конституційного статусу своїх країн: Шотландської національної партії (SNP), валлійської Plaid Cymru та північноірландської Sinn Féin.

Перший міністр Шотландії Джон Свінні заявив, що не вважає нинішню систему управління Великою Британією стійкою. Він закликав Вестмінстер готуватися до можливого майбутнього після нинішнього формату Сполученого Королівства.

Очікується, що учасники зустрічі наполягатимуть на тому, що рішення про майбутній конституційний статус мають ухвалювати самі жителі відповідних країн.

Водночас питання проведення референдумів залишається предметом суперечки з центральною владою. Британська конституційна система зберігає принцип парламентського суверенітету, а повноваження Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії визначаються законодавством Вестмінстера.

Питання незалежності Шотландії вже виносили на загальнонаціональний референдум у вересні 2014 року. Тоді 55% учасників голосування висловилися за збереження Шотландії у складі Великої Британії, а 45% підтримали незалежність.

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