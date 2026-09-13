У ніч проти 13 вересня в російському Слов’янську-на-Кубані Краснодарського краю пролунали вибухи, після чого на території нафтопереробного заводу Славянск-ЕКО виникла масштабна пожежа.

Про ураження підприємства повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Атака на НПЗ Славянск-ЕКО

За даними розвідки, оператори Департаменту активних дій та Департаменту безпілотних систем ГУР спільно із Силами оборони завдали далекобійних ударів по території РФ.

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Унаслідок атаки уражено ключову установку з переробки нафти, а також резервуарний парк НПЗ. Густий дим і заграву від пожежі, як повідомляють у ГУР, було видно за десятки кілометрів.

Також цієї ночі повідомлялося про вибухи у Нижньокамську в Татарстані. За попередньою інформацією, там також міг бути атакований нафтопереробний завод.

Слов’янськ-на-Кубані на карті

Слов’янський нафтопереробний завод розташований у місті Слов’янськ-на-Кубані. Підприємство є одним із найбільших нафтопереробних об’єктів на півдні РФ та є важливою ланкою паливної інфраструктури регіону.

Завод спеціалізується на переробці сирої нафти та виробництві бензину, дизельного пального, мазуту й інших нафтопродуктів.

Нагадаємо, що НПЗ Славянск-ЕКО був під атакою 28 червня. На території нафтопереробного заводу виникла поежжа. Також були пошкоджені лінія електропередачі та газова труба.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 663-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : ГУР

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