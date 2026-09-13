Президент США Дональд Трамп закликав очільника України Володимира Зеленського припинити удари по російській нафтовій інфраструктурі, заявивши, що вони нібито призводять до дефіциту дизельного пального.

Про це американський лідер заявив у коментарі журналістам.

Трамп закликав Зеленського припинити удари по російських НПЗ

За словами президента США, Україна має змінити тактику щодо ударів по російській нафтовій інфраструктурі.

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Трамп пов’язав атаки на російські об’єкти з ситуацією на ринку дизельного пального.

— Зеленський має зробити одну річ — припинити вибивати дизельне пальне в Росії. Це спричиняє дефіцит дизелю, — заявив Трамп.

Заява американського президента пролунала на тлі нових ударів України по російських нафтопереробних підприємствах.

Зокрема, уночі проти 13 вересня українські сили повідомили про ураження одразу двох російських нафтопереробних підприємств.

Сили спеціальних операцій ЗСУ заявили про удар по нафтопереробному комплексу ТАНЕКО в Нижньокамську в Татарстані. Операцію провели підрозділи Deep Strike ССО спільно із Силами безпілотних систем та Головним управлінням розвідки.

Цієї ж ночі ГУР повідомило про ураження НПЗ Славянск-ЕКО у Слов’янську-на-Кубані Краснодарського краю РФ. Там було пошкоджено ключову установку з переробки нафти та резервуарний парк, після чого на території підприємства виникла масштабна пожежа.

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