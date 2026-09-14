Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск попередив, що Росія може посилити атаки та не виключив їхнього поширення на територію Польщі.

Про це він заявив 13 вересня під час брифінгу в Центрі урядової безпеки, який відбувся після російських атак поблизу польського кордону, передає RMF24.

Туск про можливі атаки на Польщу

За словами Туска, Росія найближчими тижнями та місяцями може вдатися до активніших дій.

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— Ескалація дій Росії стає фактом, і приклади цього дедалі ближче до нашого кордону. Наступні тижні та місяці будуть періодом дуже посилених дій з боку Росії. На жаль, ми не можемо виключати, що ця ескалація торкнеться також нашої території, — сказав очільник польського уряду, наголосивши, що Варшава має бути готовою до різних сценаріїв.

Туск сподівається на те, що найгірший сценарій не реалізується. Водночас, події останніх місяців свідчать про можливість подальшого загострення.

Окремо польський прем’єр звернув увагу на використання Росією реактивних безпілотників, дальність і точність яких, за його словами, викликають занепокоєння.

— Росіяни готові використовувати небезпечніше обладнання, ніж будь-коли раніше. Я маю на увазі реактивні дрони, — каже Дональд Туск.

Туск також заявив, що Польща має враховувати можливість атак на критичну інфраструктуру та спроб дестабілізації роботи країни.

— Я не виключаю, що такі ситуації можуть виникнути і тут, — сказав він, говорячи, зокрема, про можливі спроби порушити роботу залізниці чи підприємств.

За даними заступника міністра національної оборони Польщі Цезарія Томчика, під час недільної атаки російських безпілотників на заході України було зафіксовано 13 ударів.

Нагадаємо, що 13 вересня російський дрон вдарив по залізничній інфраструктурі біля Ягодина на Волині.

Поїзд із Києва до Польщі, у якому перебували Борис Джонсон, радник канцлера Німеччини Гюнтер Зауттер та інші європейські посадовці, зупиняли через загрозу російських дронів біля кордону з Польщею. На думку Укрзалізниці, російський безпілотник міг цілитися саме у дипломатичний потяг.

Російська атака на Україну поблизу кордону із Польщею є черговою ескалацією з боку Кремля, заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. За його словами, підтримку України треба подвоїти.

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