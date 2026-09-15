Фінляндія передасть Україні 34-й пакет військової допомоги на загальну суму близько €290 млн. За вартістю він поступатиметься лише одному з попередніх пакетів та стане другим за величиною за весь період підтримки України.

Про це повідомило Міністерство оборони Фінляндії.

Фінляндія надасть Україні військову допомогу на €290 млн

До нового пакета увійде спорядження, у якому Україна має нагальну потребу. Фінська сторона не розкриває його детальний склад.

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– Фінляндія продовжує підтримувати Україну, яка захищається від незаконної агресії Росії. Протягом усієї війни ми надавали Україні матеріальну допомогу відповідно до її потреб, – сказав міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен.

За словами міністра, Фінляндія не лише передавала Україні оборонні матеріали зі своїх запасів, а й закуповувала для неї продукцію власної оборонної промисловості.

Частина придбаної продукції включена до нового пакета військової допомоги.

– Таким чином, підтримка України з боку Фінляндії також сприятиме зміцненню потенціалу нашої власної оборонної промисловості, – зауважив Хяккянен.

Загальна вартість оборонного спорядження, яке Фінляндія передала Україні, досягла €3,6 млрд.

У Міністерстві оборони Фінляндії зазначили, що з оперативних міркувань не розголошуватимуть додаткову інформацію про склад допомоги, спосіб її доставки та графік передачі.

Рішення про новий пакет військової допомоги ухвалювали з урахуванням потреб України та наявних ресурсів Збройних сил Фінляндії.

Нагадаємо, 4 вересня президент Володимир Зеленський провів переговори з президентом Фінляндії Александром Стуббом та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Глава держави поінформував партнерів про ситуацію з російськими ударами, оборонні потреби України та підготовку до зустрічей із представниками президента США.

Стубб запевнив у непохитній підтримці України та мирного процесу. Лідери також скоординували наступні кроки.

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