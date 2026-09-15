Фрегат Росії випустив по гелікоптеру Данії дві сигнальні ракети: що відомо
- Російський фрегат створив небезпечний інцидент біля узбережжя Данії.
- Під час планового спостереження під загрозою опинився військовий гелікоптер Fennec.
- Копенгаген назвав ситуацію серйозною та готує дипломатичну реакцію.
Російський військовий корабель випустив дві сигнальні ракети у напрямку гелікоптера Збройних сил Данії, який виконував планове спостереження за фрегатом у міжнародних водах.
Військовий гелікоптер Данії опинився під атакою фрегату РФ
Як повідомляє TV2, інцидент стався 14 вересня поблизу данського міста Гедсер. Йдеться про гелікоптер AS-550 Fennec ВПС Данії, екіпаж якого проводив зйомку російського фрегата.
За даними військового командування Данії, з російського корабля запустили дві сигнальні ракети, одна з яких пролетіла неподалік гелікоптера.
Міністр оборони Данії Єппе Бруус назвав подію серйозним інцидентом та заявив, що Копенгаген викличе російського посла для пояснень.
За словами міністра, данська сторона раніше не стикалася з подібними випадками. Він також вважає, що інцидент може свідчити про готовність Росії дедалі частіше вдаватися до ризикованих дій.
– Це небезпечний інцидент, до якого Данія ставиться дуже серйозно. Наскільки мені відомо, ми вперше стикаємося з таким інцидентом, і це, звичайно, свідчить про те, що росіяни стають все більш схильними до ризику. Тож це серйозний інцидент, і саме тому ми викликаємо російського посла на бесіду, – зауважив він.