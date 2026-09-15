Польща розпочала посилення інфраструктури на кордоні з Україною на тлі зростання загроз з боку Росії.

Про це повідомили міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш та Головне командування Збройних сил Польщі.

Польща посилює безпеку кордону

У межах програми Східний щит польські військові розбудовують фортифікаційні споруди та зміцнюють об’єкти, які використовує Прикордонна служба. Зокрема, роботи проводять військовослужбовці 4-го та 18-го саперних полків.

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Для облаштування оборонних укріплень польські інженери використовують спеціальні габіонні бар’єри.

Крім того, поблизу кордону з Україною планують звести нові спостережні пости. Вони з’являться у Дорогуську, Медиці та Корчовій.

Охорону інфраструктури біля кордону посилять військовослужбовці 18-го понтонно-мостового полку.

Косіняк-Камиш наголосив, що останні події демонструють загрозу російських дій для безпеки всієї Європи. За його словами, саме тому польський уряд ухвалив рішення посилити інфраструктуру, яку використовує Прикордонна служба.

Нагадаємо, 13 вересня російський безпілотник атакував залізничну інфраструктуру біля прикордонного пункту пропуску Ягодин на Волині.

Також повідомлялося, що поїзд із Києва до Польщі, у якому перебували експрем’єр Британії Борис Джонсон, радник канцлера Німеччини Гюнтер Зауттер та інші європейські посадовці, зупиняли через загрозу російських дронів біля кордону з Польщею. В Укрзалізниці припустили, що російський безпілотник міг цілитися саме у дипломатичний потяг.

Російська атака на Україну поблизу кордону із Польщею є черговою ескалацією з боку Кремля, заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Фото: Dowództwo Generalne

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