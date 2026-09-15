Російський диктатор Володимир Путін був змушений перенести свою головну зовнішньополітичну конференцію із Сочі до Москви. Рішення ухвалено в останній момент через побоювання щодо безпеки, пов’язані зі зростанням інтенсивності атак українських безпілотників.

Про це повідомляє видання The Financial Times із посиланням на чотири обізнані джерела.

Як українські удари змусили Путіна перенести Валдайську конференцію

За даними співрозмовників видання, близько 120 гостей щорічного чотириденного засідання дискусійного клубу Валдай, яке має відбутися наприкінці вересня та на початку жовтня, минулого місяця дізналися про зміну локації.

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Початково запрошення надсилалися до Сочі — чорноморського курорту, де розташована одна з резиденцій Путіна. Двоє джерел уточнили, що переносу засідання безпосередньо вимагала Служба безпеки очільника Кремля.

Як зазначають у виданні, зміна місця проведення заходу підкреслює зростальну ризикованість перебування російського керівництва на півдні країни через далекобійні удари України.

За даними російського видання Агентство, влітку Україна завдавала ударів по нафтопереробних заводах поблизу Сочі та інших курортних міст. З початку травневого туристичного сезону внаслідок цих атак загинуло щонайменше 19 осіб, ще 188 отримали поранення.

Зокрема, минулої п’ятниці уражено НПЗ поруч із міжнародним аеропортом Сочі, що призвело до зупинки рейсів.

Путін не з’являвся в Сочі з моменту минулорічного форуму Валдай у жовтні, а за останні два роки відвідав цей регіон лише двічі. Якщо порівнювати, то у 2021 році, до початку повномасштабного вторгнення в Україну, він прилітав туди 24 рази.

Цього року Путін переважно перебуває в Москві, Санкт-Петербурзі та резиденції на озері Валдай. Під час нещодавніх поїздок він уникав міст частини РФ, що входять до зони ураження українських безпілотників, надаючи перевагу регіонам на схід від Уралу.

Сам клуб Валдай анонсував проведення заходу, однак факт перенесення з Сочі у публічних заявах приховав. Речник Путіна Дмитро Пєсков та представники клубу утрималися від коментарів на запити журналістів.

Захід, який Кремль традиційно використовує як вітрину власної зовнішньої політики, передбачає виступи очільників МЗС РФ Сергія Лаврова, російського віцепрем’єра Олександра Новака та радника російського диктатора Максима Орєшкіна. Сам Путін зазвичай виступає із тривалою сесією запитань і відповідей у фінальний день форуму.

Експерти зазначають, що такі запобіжні заходи свідчать про серйозну стурбованість Кремля щодо можливостей українських технологій. Використовуючи власні розробки, Україна суттєво розширила радіус атак, уражаючи об’єкти критичної інфраструктури РФ аж до Нового Уренгоя, що розташований за понад 3 тис. км від кордону.

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