Володимир Путін не відступив від мети знищити Україну як суверенну державу, попри активізацію дипломатії з боку США. Справжній тиск на Кремль зараз чинить не Вашингтон, а Україна. Саме це, а не мирна угода, може змусити Володимира Путіна піти на перемир’я.

Про це в інтервʼю Насправді MAX розповів колишній спеціальний представник США у переговорах щодо України Курт Волкер.

Путін прагне ліквідувати Україну

Волкер вважає, що попри активізацію дипломатії (включно з нещодавніми поїздками спецпосланців Джареда Кушнера й Стіва Віткоффа до Москви та Києва) Володимир Путін не відступив від своїх початкових цілей щодо війни.

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На його думку, мета Кремля залишається незмінною: ліквідувати Україну як суверенну державу.

– Він (Володимир Путін, – Ред.) хоче ліквідувати Україну як суверенну незалежну державу та підкорити її як частину Російської імперії… Думаю, що принаймні президент Трамп розуміє, в яку гру грає Путін, – сказав колишній спецпредставник.

Як Україна може змусити Росію до перемир’я

Курт Волкер вважає, що Київ обрав правильну стратегію: публічно демонструвати готовність до переговорів і загального перемир’я, водночас продовжуючи бити по Росії зсередини.

За його словами, йдеться про удари по нафтогазових доходах Кремля, військовій логістиці та нафтопереробних потужностях. Саме ця комбінація – дипломатична відкритість плюс тиск на території РФ – і є єдиним реальним шляхом змусити Путіна погодитися на припинення вогню.

– Хотілося б, щоб і США, і наші європейські союзники виявляли максимум креативності, допомагаючи Україні в цьому, – зауважив Волкер.

Він додав, що союзники могли б надати Україні ракети Tomahawk і посилити санкції проти фінансових установ, які обслуговують російські перекази.

Чому Трамп не посилює тиск на Путіна

За оцінкою Волкера, Дональд Трамп бачить свою роль інакше, ніж прихильники жорсткішого курсу: президент позиціонує США як нейтрального посередника, який намагається “зупинити бійку” між двома сторонами, а не як учасника конфлікту з Росією.

Колишній спецпредставник вважає таке бачення ситуації помилковим. На його думку, Росія користується цією позицією Вашингтона, щоб продовжувати агресію.

Саме брак додаткового тиску з боку США дозволяє Путіну затягувати війну. Однак Волкер підкреслює: реальний тиск на Путіна зараз чинить не Вашингтон, а сама Україна.

Чи закінчиться війна у 2027 році

Курт Волкер відкидає можливість повноцінної мирної угоди за нинішнього керівництва Кремля. Для цього Путіну довелося б визнати суверенітет України, легітимність Володимира Зеленського як президента та існування міжнародного кордону між двома країнами. А на це, на думку Волкера, Путін ніколи не піде.

Натомість реалістичною метою колишній спецпредставник називає припинення вогню, якого можна досягти, якщо продовжувати підривати фінансову спроможність Росії вести війну.

– Я не думаю, що Путін буде готовий до припинення вогню до цієї зими. Він захоче використати зиму, щоб подивитися, чого зможе досягти. Зрештою, йому це не вдасться. І наступного року, думаю, у нас буде більше шансів на припинення вогню, – вважає Волкер.

На які поступки має піти Росія

Роками переговори зводилися до того, чим має поступитися Україна – територією, відмовою від НАТО. Волкер наголошує: поступитися має саме Росія.

За його словами, в ідеальному сценарії це виглядало б так: Росія живе в межах власної території, а російське суспільство притягує свою владу до відповідальності за війну.

Реалістичніший сценарій інший: Путіна можна змусити погодитися на перемир’я по нинішній лінії фронту, але лише в тому випадку, якщо фінансові витрати війни поставлять під загрозу саму стабільність РФ.

– Це довгострокова перспектива. Це не закінчить війну за один день, але Росія не зможе довго витримувати таку тенденцію, – зауважив він.

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