Європейський парламент рекомендував пришвидшити підтримку України для посилення її наступальних кіберможливостей.

Про це йдеться у звіті за підсумками пленарної сесії, яка відбулася 15 вересня.

Європарламент закликав посилити кіберможливості України

Як повідомили в Європарламенті, євродепутати вкотре наголосили, що вважають Росію головною зовнішньою загрозою для безпеки та демократичної цілісності Європи.

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Це стосується і російських дезінформаційних кампаній, які Москва проводить у країнах ЄС та за його межами.

– Україна, Молдова, Вірменія, Грузія та країни Західних Балкан є основними об’єктами російських та китайських інформаційних втручань, спрямованих на дискредитацію Євросоюзу. Підтримка цих країн у зміцненні їхньої стійкості має вирішальне значення як для авторитету процесу розширення ЄС, так і для власної безпеки ЄС, – зазначається у звіті.

Європарламент знову підтвердив позицію про те, що Росія становить головну зовнішню загрозу для безпеки та демократичної цілісності Європи та є державою, яка підтримує тероризм.

На думку депутатів, Євросоюз має відмовитися від “оборонного режиму” та перейти до активного стримування.

Серед запропонованих кроків – оцінка правових і оперативних механізмів для проведення наступальних заходів проти логістичної та цифрової інфраструктури, яка забезпечує дестабілізаційну діяльність Москви.

Раніше в НАТО повідомляли про значне зростання кількості російських гібридних атак проти країн-членів Альянсу. Торік було зафіксовано понад 200 таких інцидентів.

Нагадаємо, Європейський Союз і Велика Британія запровадили нові санкції проти російських посадовців, хакерів та компаній, яких вважають причетними до масштабних кібератак, кібершпигунства, диверсій і інформаційних операцій проти європейських держав та міжнародних партнерів, серед яких Україна.

Джерело : Європейська правда

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