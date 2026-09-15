Комітет з питань регламенту Палати представників США схвалив двопартійний законопроєкт, який передбачає посилення санкцій проти Росії через війну проти України.

Про це повідомляє The Hill.

Законопроєкт Грема про посилення санкцій проти РФ

Законопроєкт, ініціатором якого був покійний сенатор-республіканець від Південної Кароліни Ліндсі Грем, передбачає розширення повноважень президента США Дональда Трампа щодо запровадження обмежень проти Росії.

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Зокрема, документ дозволить вводити санкції проти осіб, які діють в інтересах російського уряду та сприяють затягуванню мирних переговорів з Україною, порушенню досягнутих мирних домовленостей або підриву української влади.

Серед можливих обмежень — заборона на видачу віз та замороження активів. Під санкції можуть потрапити кремлівський диктатор Володимир Путін, окремі російські військові командири, а також іноземці, які свідомо постачають оборонну продукцію російській армії.

Крім того, законопроєкт Грема передбачає можливість підвищення мит до 500% на товари з Росії та країн, які свідомо беруть участь в обміні російського урану та нафтопродуктів.

Очікується, що після схвалення комітетом Палата представників може винести документ на голосування вже наприкінці цього тижня.

У серпні Сенат США підтримав законопроєкт 86 голосами проти 11.

Голова Сенатського комітету з міжнародних відносин Джин Шахін назвала можливе голосування у Палаті представників важливим кроком. За її словами, російські удари продовжують завдавати чималої шкоди Україні, а законопроєкт має завдати змусити Путіна сісти за стіл переговорів.

Палата представників має піти на семитижневі канікули після завершення роботи у четвер. Однак, як повідомляє видання Politico, спікер Майк Джонсон заявив у понеділок, що може прискорити розгляд законопроєкту за допомогою процедури, яка вимагатиме підтримки двох третин голосів.

На початку квітня 2025 року республіканець Ліндсі Грем та сенатор-демократ Річард Блюменталь представили законопроєкт про посилення санкцій проти Росії та держав, які продовжують торгувати з нею. Початкова версія документа передбачала можливість запровадження мит у розмірі до 500% на імпорт із країн, які купують російську нафту та іншу сировину.

Після голосування у Сенаті документ перейшов до Палати представників, але там його не включили до переліку законопроєктів для голосування на першому після літньої перерви тижні.

Джерело : The Hill

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