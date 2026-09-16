Влада Білорусі звільнила 25 політичних в’язнів у межах домовленостей із Вашингтоном. Натомість США погодилися скасувати санкційні обмеження проти двох білоруських компаній.

Про це повідомив спецпосланець США Джон Коул у соцмережі X.

Звільнення 25 політв’язнів за домовленістю Білорусі та США

За словами американського дипломата, робота над подальшим звільненням ув’язнених триватиме надалі.

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Він розповів, що США погодилися скасувати обмеження проти двох білоруських підприємств. Серед них:

ОАО Лакокраска — виробник фарб і промислових покриттів (обмеження США проти компанії діяли ще з 2008 року);

Беллесбумпром — державний промисловий концерн, який об’єднує підприємства лісової, целюлозно-паперової та деревообробної галузей (перебував під санкціями з 2023 року).

За даними білоруської правозахисної групи Вясна, родичів деяких ув’язнених проінформували про можливість зустрітися зі своїми близькими у виправних колоніях вранці 16 вересня. Наразі офіційного переліку звільнених осіб не оприлюднено.

Звільненню передували прямі переговори у Мінську. У вівторок, 15 вересня, Джон Коул провів зустріч із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Під час переговорів американський спецпосланець пообіцяв домогтися від банків США повернення десятків мільйонів доларів заморожених білоруських активів.

Фото: Джон Коул

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